Курган, 20 февраля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Кургане налаживается серийное производство арктических вездеходов «Бурлак». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Одна из модификаций «Бурлака»

Вездеход «Бурлак» — это уникальная разработка курганских машиностроителей, аналогов которой нет в мире. Всего сертифицировано 13 модификаций вездехода и около 60 модификаций прицепа к нему. Вездеход «Бурлак» может перевозить до 15 человек и оборудован 8 спальными местами, кухней с газовыми горелками, вытяжкой и откидным столом, снегоплавильней на 20 литров для получения питьевой горячей воды, системой автоматической подачи воды, полками и рундуками, розетками, USB-разъемами для гаджетов, автономными обогревателями, аудиосистемой и телевизором.

Планируется выпускать по восемь таких вездеходов в месяц. На новом серийном производстве будет создано около 100 рабочих мест. Опытные модели «Бурлака» уже работают на Чукотке, в Югре, на Ямале, в Коми, Якутии, в Красноярском и Забайкальском краях, Свердловской и Магаданской областях, а также в Антарктиде.