Ford представил тизер нового кроссовера
Вашингтон, 20 февраля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Компания Ford представила тизерное изображение нового кроссовера в ходе пресс-конференции.
По предварительной информации, новая модель может стать преемником Mondeo, который получит гибридную установку.
Тизерное изображение новинки было спроектировано на фасаде здания. При этом глава компании Ford в Европе Стюарт Роули, который выступал на пресс-конференции, сообщил, что все подробности о новой модели будут обнародованы в ближайшее время.
Судя по изображению, новинка может быть электрифицированным кроссовером. Предполагается, что новая модель будет назваться Evos.
Ранее Ford представил новую стратегию, согласно которой традиционные модели автомобилей с ДВС в линейке компании будут заменены на электрокары.
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