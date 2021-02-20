Вашингтон, 20 февраля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Компания Ford представила тизерное изображение нового кроссовера в ходе пресс-конференции.

Ford Europe Тизерное изображение нового кроссовера Ford на фасаде здания.

По предварительной информации, новая модель может стать преемником Mondeo, который получит гибридную установку.

Тизерное изображение новинки было спроектировано на фасаде здания. При этом глава компании Ford в Европе Стюарт Роули, который выступал на пресс-конференции, сообщил, что все подробности о новой модели будут обнародованы в ближайшее время.

Судя по изображению, новинка может быть электрифицированным кроссовером. Предполагается, что новая модель будет назваться Evos.

Ранее Ford представил новую стратегию, согласно которой традиционные модели автомобилей с ДВС в линейке компании будут заменены на электрокары.

Читайте также: Обнародованы снимки нового Ford Mondeo