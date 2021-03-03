Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости
Несмотря на заявления о замедлении темпов распространения коронавируса в мире, полная победа над пандемией пока ещё далека. Ежесуточно в мире регистрируются сотни тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2. Периодически появляется информация о выявлении новых штаммов вируса.
По данным экспертов, чтобы остановить пандемию, необходимо вкладывать деньги в создание заводов по производству вакцин от COVID-19. Между тем, согласно февральским данным ВОЗ, более чем три четверти из уже введенных 128 млн доз вакцин были использованы всего лишь в десяти странах, на долю которых приходится 60% мирового ВВП. Почти в 130 странах, в которых проживают 2,5 млрд жителей, вакцину ещё не получил ни один человек.
«Гонка вакцин против COVID-19 может принести нам как общую победу, так и общее поражение», — говорится в сообщении ВОЗ.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 51 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 51 тыс. носителей SARS-CoV-2
Президент Сербии Александр Вучич в интервью хорватской RTL 19 февраля рассказал о переговорах с Владимиром Путиным и китайскими властями по поводу закупок вакцины откоронавируса. Он также заявил, какую вакцину он выберет, а также рассказал о возможности производства вакцины «Спутник V» в Сербии.
Читайте подробнее: Президент Сербии рассказал о переговорах с Путиным по вакцине «Спутник V»
Нарастающий общественный скептицизм в отношении вакцины от коронавируса AstraZeneca может сорвать планы по вакцинации населения в Евросоюзе, пишет 19 февраля британская газета The Guardian.
Подробности в материале: The Guardian сообщила о скептицизме, угрожающем вакцинации в Евросоюзе
В течение ближайших дней суммарное количество летальных исходов от COVID-19 и вызываемых им последствий в США превысит 500 тыс. Об этом 20 февраля заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит телеканал CNN.
Об этом: Байден заявил, что число жертв от COVID-19 в США скоро превысит 500 тыс
В Польше официально подтвержден первый случай заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом, как передает Dziennik, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 19 февраля.
«Южноафриканский штамм SARS-CoV-2 распространяется по всему миру. За пределами Южной Африки он был обнаружен в Японии, Великобритании, Австрии и Норвегии. Теперь появился первый подтвержденный случай и в Польше», — отметил Недзельский.
Подробности в материале: В Польше выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
У Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет оснований считать, что с российской вакциной «Спутник V» могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил.
Читайте также: В WADA заявили, что не против использования вакцины «Спутник V»
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 4986 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 19 февраля.
Читайте подробнее: В Хорватии за сутки выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал отказ правительства страны от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что у препарата нет недостатков, и настаивает на приобретении вакцины. Об этом Матович сообщил на пресс-конференции, говорится в сообщении канцелярии правительства Словацкой Республики.
Об этом: Премьер-министр Словакии настаивает на закупке «Спутника V»
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2548 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 19 февраля.
Читайте также: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 398 случаев заражения SARS-CoV-2
Правительство Индонезии продлило действие коронавирусных ограничений на Яве и Бали до 8 марта 2021 года, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии до 8 марта продлят действия ограничений по COVID-19
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 116 674 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 82 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 19 февраля.
Подробности в материале: В Турции за сутки выявили 7419 случаев заражения коронавирусом
Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что к концу 2021 года нелегко будет привить от коронавируса 182 млн жителей, сообщает Kompas.
Об этом: Глава Индонезии нацелен на вакцинацию 182 млн жителей страны
В Грузии в течение последних суток в ходе 18 015 исследований на SARS-CoV-2 выявили 396 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 20 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса
На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте также: На базе США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса
На Украине за время пандемии выявили 1 млн 299 967 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте также: На Украине за сутки выявили 6295 случаев заражения коронавирусом
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 98 584 случая заражения. 3037 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 19 — за последние сутки. 89 022 пациента выздоровели. Лечение в стране проходят 6525 человек.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 415 носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 97 909 случаев заражения коронавирусом. 61 605 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1636 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.
Читайте также: В Албании за сутки скончались 19 пациентов с COVID-19
В ходе 600 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 84 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 80 случаев заражения коронавирусом
В Иркутской области после коронавируса 18 детей заболели Кавасаки-подобным синдромом. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на слова и.о. заместителя главного врача по лечебной работе кардиологического центра Иркутской областной детской клинической больницы Вадима Альбота.
По его словам, часты случаи, когда перенесенный в легкой форме COVID-19 спровоцировал Кавасаки-подобный синдром.
«Данный синдром получил в мире еще одно название — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, похож по своим проявлениям на классическую болезнь Кавасаки, открытую доктором Т. Кавасаки в 1967 году. Определить ее возбудителя до сих пор не удалось. Заболевание относится к группе системных васкулитов», — пояснила руководитель первого российского центра исследований болезни Кавасаки им. Т. Кавасаки Людмила Брегель.
Об этом: В Приангарье выявили синдром Кавасаки у 18 детей, переболевших SARS-CoV-2
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 518 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 152 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 19 февраля.
Об этом: В Сербии за сутки выявили 2632 случая заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1948 проведённых ПЦР-тестов, выявили 454 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Из больницы выписались 442 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 19 февраля.
Об этом: В Черногории за сутки выявили 454 случая заражения коронавирусом
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» официально зарегистрирована на территории Ганы. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Гана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.
Подробности в материале: Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 191 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает минздрав ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили более 190 носителей коронавируса
В Молдавии в течение суток 19 февраля выявили 1028 случаев заражения коронавирусом в ходе 3731 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса
Власти Афганистана рассчитывают решить вопрос о поставке в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» как можно быстрее. Об этом 20 февраля заявил афганский посол в Москве Саид Тайеб Джавад.
Читайте также: Посол Афганистана: Кабул надеется на скорейшие поставки вакцины «Спутник V»
Бывший американский президент Дональд Трамп выжил после заражения новой коронавирусной инфекцией, потому что ему повезло. Об этом главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал в интервью The Telegraph.
«Ему могло бы серьезно достаться. Я думаю, ему повезло», — отметил Фаучи.
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована для применения в Республике Гана. Об этом 20 февраля сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Читайте подробнее: Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане
Ампулы с вакциной Pfizer против коронавируса могут храниться при более высокой температуре, чем считалось ранее, пишет 19 февраля Politico.
Читайте также: Вакцину Pfizer против COVID-19 можно хранить при более высокой температуре
В Южной Корее выявили ещё 20 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее выявили ещё 20 носителей новых штаммов SARS-CoV-2
Правительство Индонезии подтвердило 8054 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Читайте также: В Индонезии за сутки выявили более 8000 носителей коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед депутатами Национального собрания, заявил, что нуждается в «восьми или десяти днях», чтобы понять, следует ли «усилить или смягчить ограничения», направленные на борьбу с пандемией. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Le Figaro.
«Нам нужно от 8 до 10 дней, чтобы решить нужно ли усилить или смягчить ограничения», — заявил Макрон, поставив под вопрос недавнюю отмену карантина.
Две недели назад лидер Франции решил не вводить очередной, третий, карантин в стране, чтобы дать гражданам «продохнуть», но в связи с отсутствием снижения ежедневного прироста количества заразившихся SARS-CoV-2 может пересмотреть свое решение в течение нескольких дней.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции был выявлен 24 116 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,560 млн.
Читайте также: Макрон объявил о возможном пересмотре антикоронавирусных мер
С предложением провести обсуждение возможности поставок на Кипр российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» вне зависимости от процессов внутри Евросоюза обратились к Палате представителей страны двое ее депутатов. Об этом 20 февраля сообщает газета Phileleftheros.
Подробности в материале: В парламенте Кипра предложили обсудить вопрос об импорте «Спутника V»
В 2020 году посещаемость кинотеатров в Южной Корее резко сократилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).
Читайте подробнее: В Южной Корее из-за пандемии снизилась посещаемость кинотеатров
Наступления третьей волны пандемии коронавируса в Польше следует ожидать в марте-апреле. Об этом 20 февраля заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью для Radio Zet.
«В связи с тем, что в марте и апреле мы ожидаем третью волну пандемии, мы снова рассматриваем возможность введения временных ограничений при пересечении государственных границ со странами-соседями по ЕС», — отметил Недзельский.
Об этом: В Польше назвали примерный срок наступления третьей волны пандемии
В результате роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом власти Ивано-Франковской области Украины (Прикарпатье) разворачивают карантинные блокпосты, а также вводят особый режим въезда и выезда из региона. Такое решение 20 февраля приняла на своем заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Подробности в материале: В Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты из-за пандемии
Пхеньян не ответил на предложении Пекина и Москвы о предоставлении вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Hankook Ilbo со ссылкой на представителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
Об этом: Пхеньян не ответил на предложение КНР и РФ по вакцине от COVID-19 — NIS
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в конце февраля или начале марта 2021 года в страну доставят 4,6 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Индонезия получит 4,6 млн доз вакцины AstraZeneca
В Южной Корее намерены скорректировать правила социального дистанцирования путем упрощения нынешней пятиуровневой системы и минимизации запретов на эксплуатацию многоцелевых объектов. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.
Подробности в материале: В Южной Корее намерены пересмотреть правила социального дистанцирования
Благодаря мерам, принятым правительством Грузии, рост ВВП в стране в 2021 году составит 5,3%. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 20 февраля сделала и. о. министра экономики Грузии Натия Турнава, выступая в парламенте.
Подробности в материале: Рост ВВП в Грузии в 2021 году составит 5,3% — минэкономики
Решение Министерства иностранных дел России разослать всем посольствам в России приглашения на вакцинацию вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 20 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: В сети обсудили решение МИД РФ пригласить дипломатов на вакцинацию
Подготовленный министерством здравоохранения и соцразвития Киргизии план по подготовке к третьей волне COVID-19 не отражает реальных потребностей на местах.
Подробности в материале: Минздрав Киргизии критикуют за плохую подготовку к третьей волне пандемии
Партия из 150 000 доз вакцины Astra Zeneса от коронавируса прибудет в аэропорт Белграда имени Николы Теслы утром 21 февраля.
Читайте подробнее: В Сербии вакцинацию населения будут проводить четырьмя вакцинами
Греция зарегистрировала 1460 новых случаев заражения коронавирусом за сутки к вечеру 19 февраля, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Сутками ранее в Греции выявили 1400 новых случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Греции снизилось число заражений коронавирусом — но их всё ещё много
Клеточный иммунитет является долгосрочным фактором в защите населения от эпидемических рисков, и потому ему не следует придавать первоочередное значение. Об этом 20 февраля заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова Константин Чернов на телеканале «Россия 24».
Читайте также: В Центре Чумакова оценили роль клеточного иммунитета для борьбы с эпидемией
Почти 40 000 сертификатов о вакцинации были выданы в Греции онлайн в течение 24 часов с момента начала работы соответствующей платформы, сообщило министерство электронного управления 20 февраля.
Об этом: Греция выдала почти 40000 сертификатов о вакцинации в цифровом виде
Монголия планирует вакцинировать всех совершеннолетних граждан к началу июля 2021 года.
Читайте также: Монголия планирует вакцинировать от COVID всех совершеннолетних граждан
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил франкоязычным блогерам Mcfly & Carlito создать видео для YouTube про социальную дистанцию, на что блогеры ответили согласием. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает France Info.
Давид Коска и Рафаэль Карлье, снимающие видео под псевдонимом Mcfly & Carlito, опубликовали на своем юмористическом канале с 6,2 миллиона подписчиков видеообращение президента Республики, в котором тот предлагает записать видеорекомендацию французам соблюдать социальную дистанцию.
Читайте также: Макрон бросил вызов блогерам YouTube
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает интерес у всё большего числа африканских стран, сообщили 20 февраля в пресс-службе МИД РФ.
Читайте подробнее: Всё больше африканских стран интересуются вакциной «Спутник V» — МИД РФ
Во Франции после окончания зимних школьных каникул в учебных заведениях будут проводить до 200 тысяч тестов на COVID-19 в неделю. Об этом в интервью телеканалу BFM TV сообщил министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке.
«С началом учебы некоторые вещи изменятся, поскольку мы хотим ввести новые правила… Если мы будем использовать тесты на коронавирус по слюне, мне кажется, все согласятся их проходить. Начнем мы с начальной школы», — уточнил министр.
Читайте подробнее: Школьников Франции начнут массово тестировать на коронавирус
В мире за последние сутки зафиксирован 381 841 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 715 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 380 тысяч случаев COVID-19
В октябре 2020 года в Албании был введен обязательный масочный режим на открытых пространствах. С тех пор в среднем 600 человек ежедневно принуждались полицией к уплате штрафа.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, суммарно штраф уплатили около 60 тысяч человек. Итого в казну Албании поступило 180 миллионов албанских леков или 1,5 миллиона евро.
Отмечается, что снижение естественного прироста населения в Албании наблюдается уже не один год и не было вызвано пандемией COVID-19. Спад естественного прироста населения в Албании начался в 1990-е и продолжается до сих пор. Только с 2013 года этот показатель сократился в 30 раз.
Читайте подробнее: Естественный прирост населения в Албании достиг исторического минимума
Заявление создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от коронавируса, которые позволят избавиться от пандемии COVID-19, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию 20 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети обсудили слова Билла Гейтса о способе остановить пандемию COVID-19
В то время как российские граждане нередко демонстрируют недоверие к вакцинам от коронавируса, жители Северной Македонии, которым вакцину придется ждать еще не одну неделю, массово подают электронную заявку на вакцинацию. За несколько дней работы онлайн-портала заявку подали уже 91 тысяча человек.
Подробности в материале: Почти сто тысяч жителей Северной Македонии подали заявку на вакцинацию
Решение Минздрава России зарегистрировать вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 20 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети обсудили регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России
По официальным данным, всего в Косово выявлено 65 982 случая заражения коронавирусом. 57 941 пациент уже здоров. 1571 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6470 человек.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 292 носителя коронавируса
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 99 031 случай заражения. 3047 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 10 — за последние сутки. 89 249 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 6735 человек.
Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 449 носителей коронавируса
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, с начала пандемии в странеумерли 95 486человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 251 (днем ранее— на 353).
Читайте также: В Италии за сутки выявили 14931 носителя коронавируса
В Черногории кампания вакцинации от коронавируса началась с дома престарелых. Подопечный из Дома престарелых Grabovac в Рисане Владимир Ждерич получил первую дозу вакцины от коронавируса.
Об этом: В Черногории началась кампания вакцинации против коронавируса
В настоящее время вакцинация в стране проводится в ограниченных масштабах. Ожидается, что в конце февраля в Северную Македонию прибудут 200 тысяч доз вакцины китайской компании Sinofarm.
Об этом: Премьер-министр Македонии заявил о возможности закупок российской вакцины
Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» готовы сотрудничать с компаниями Moderna и Pfizer для повышения эффективности их препаратов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Читайте также: РФПИ готов сотрудничать с Moderna и Pfizer для улучшения вакцин
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сделал прививку от коронавируса вакциной американской компании Moderna.
Подробности в материале: Посол России в США привился от COVID-19 вакциной Moderna
Правительство Бразилии одобрило покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без конкурсной процедуры. Об этом говорится в опубликованном 20 февраля постановлении органа исполнительной власти.
Подробности в материале: Минздрав Бразилии планирует приобрести вакцину «Спутник V» без конкурса
Если бы не инициатива и одобрение президента Сербии, Черногория не получила бы ни одной дозы вакцины и не смогла бы начать вакцинацию, заявил президент оппозиционной партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
Подробности в материале: Сербская партия Черногории оценила помощь Сербии в борьбе с эпидемией
Введением первой дозы вакцины Спутник V постояльцам и сотрудникам в домах престарелых 20 февраля в Черногории началась вакцинация российской вакциной, пожертвованной этой стране Сербией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.
Подробности в материале: В Черногории началась вакцинация от коронавируса «Спутником V»
В Тунисе зафиксирован первый случай смерти от нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Tunis Afrique Presse.
Об этом: В Тунисе зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса
Власти Великобритании планируют приступить к вакцинации взрослого населения от COVID-19 в конце июля этого года, заявил 20 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Об этом сообщает агентство Reuters.
Подробности в материале: Взрослое население Великобритании планируют привить от коронавируса летом
Еще не менее 57 472 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали в Бразилии и их общее число составило 10 139 148. Об этом 20 февраля сообщил бразильский минздрав.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили почти 57,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
На Кубе за прошедшие сутки выявили 937 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.
Об этом: На Кубе за сутки выявили почти тысячу носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 416 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее за сутки выявили 416 носителей коронавируса
Новый глава минздрава Аргентины Карла Виццотти вступила в должность после ухода бывшего руководителя ведомства из-за скандала с вакцинацией против коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Новый глава минздрава Аргентины пообещал справедливую вакцинацию жителей
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом
В Аргентине за прошедшие сутки выявили 5944 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.
Об этом: В Аргентине за сутки выявили почти 6 тысяч носителей коронавируса
В Австралии 21 февраля стартовала программа вакцинации населения от COVID-19. Об этом министр здравоохранения Австралии Грег Хант объявил в эфире телеканала ABC.
Подробности в материале: В Австралии началась вакцинация населения от COVID-19
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5579 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 13 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 20 февраля.
Читайте подробнее: В Хорватии зафиксировано 431 новый случай заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1980 проведённых ПЦР-тестов, выявили 481 новый случай коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Из больницы выписались 424 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 20 февраля.
Подробности в материале: В Черногории зафиксировано 481 новый случай заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 649 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 20 февраля.
Читайте также: В Сербии зафиксировано 2442 новых случая заражения коронавирусом
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 118 911 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 80 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 20 февраля.
Подробности в материале: В Турции зафиксировано 7857 новых случаев заражения коронавирусом
Ученые из медицинского института в Инсбруке в ходе исследований пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сохраняют иммунитет к SARS-CoV-2 на довольно длительное время.
Об этом: Ученые из Австрии оценили сроки сохранения иммунитета к SARS-CoV-2
В Киргизии за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Киргизии за сутки выявили более 50 случаев заражения SARS-CoV-2
На Украине за сутки зарегистрировали 4489 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 21 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов, о чем он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: На Украине за сутки зарегистрировали 4489 носителей SARS-CoV-2
Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов привился от коронавируса SARS-CoV-2 американской вакциной от компании Moderna.
Об этом: Посол России в США привился вакциной от компании Moderna
В Казахстане за сутки подтвердили 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Казахстане за сутки подтвердили 766 случаев заражения SARS-CoV-2
В минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зарегистрировали 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения. Еще у восемнадцати человек клинико-эпидемиологически был диагностирован COVID-19.
Об этом: В ДНР за сутки подтвердили 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией
В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1322 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 1322 носителя SARS-CoV-2
В Армении за сутки выявили 168 носителей SARS-CoV-2, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Армении за сутки выявили почти 170 случаев заражения коронавирусом
О завершении первого и начале второго этапа вакцинации от SARS-CoV-2 в Луганской Народной Республике заявила заместитель главного врача по поликлинической работе луганской клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая, сообщает 21 февраля Луганский информационный центр.
Подробности в материале: В ЛНР начался второй этап вакцинации от SARS-CoV-2
Министерство здравоохранения и социальной защиты Молдавии приняло решение на 500 мест увеличить коечный фонд для больных COVID-19 в республиканских, районных и муниципальных медицинских учреждениях, сообщили 21 февраля в пресс-службе минздрава республики.
Подробности в материале: В больницах Молдавии увеличили количество коек для больных COVID-19
Созданная в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» является надёжным и эффективным препаратом, как автомат Калашникова, заявил председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.
Об этом: В Австрии надёжность «Спутника V» сравнили с автоматом Калашникова
Свыше 70 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 21 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 70 646 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 28 млн.
Читайте также: В США за сутки выявили свыше 70 тыс. носителей коронавируса
На Украину из Индии в ближайшее время доставят 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Об этом 21 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Индия отправила на Украину 500 тыс. доз вакцины от COVID-19
Масочный режим в США могут продлить. Об этом 21 февраля заявил в интервью телеканалу CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Читайте также: Жителей США могут обязать носить маски и в 2022 году — Фаучи
В Молдавии за минувшие 24 часа выявили более 500 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 500 случаев заражения SARS-CoV-2
На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 9834 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 февраля свидетельствуют обнародованные данные на сайте британского правительства.
Читайте также: В Великобритании за сутки выявили более 9 тыс. носителей SARS-CoV-2
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 110 749 023, за последние сутки на планете зафиксировано 359 488 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Такие данные приводит 21 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: В мире за сутки выявили более 350 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 — ВОЗ
Для точного определения источника распространения коронавируса SARS-CoV-2 пока недостаточности информации, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.
Читайте также: Салливан: в США пока не могут определить источник происхождения SARS-CoV-2
Решение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова привиться американской вакциной от коронавируса Moderna вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 22 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: В сети обсудили решение посла России в США привиться вакциной Moderna
Россия и дальше будет помогать Сирии, заявил 21 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: В Кремле ответили на сообщения о поставке российской вакцины в Сирию
Во Франции всего за время пандемии умерли 84 306 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель в стране увеличился на 160 пациентов. Об этом в воскресенье, 21 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы Santé publique.
Читайте также: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 160 человек
План постепенной отмены ограничений, введённых в Великобритании в связи с пандемией коронавируса, будет оглашён премьер-министром 22 февраля.
Читайте также: Премьер Великобритании назвал главные условия отмены ограничительных мер
Матович опасается, что, пока вакцина пройдёт процедуру регистрации, все её объёмы уже будут распроданы страной-производителем и Словакии придётся ждать поставок вакцин от ЕС, которые идут с большими задержками.
Читайте подробнее: Премьер Словакии возмутился отказом правительства в закупке «Спутник V»
Всего в США за время пандемии от последствий заболевания COVID-19 скончались около 500 тысяч человек.
Об этом: Байден и Харрис почтут память жертв COVID-19 в США минутой молчания
Вице-министр здравоохранения Казахстана, главный санитарный врач Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины «Спутник V», сообщили 22февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Об этом: Вице-министры здравоохранения Казахстана получили вторую дозу «Спутник V»
На Украине все граждане, желающие получить вакцину от коронавирусной инфекции, будут привиты за счет государственного бюджета. Об этом 21 февраля во время пресс-конференции в ходе рабочей поездки в Чернигов заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщают Vesti.ua.
Подробности в материале: Главный санврач Украины: прививку от SARS-CoV-2 получат все желающие
В Киргизии за сутки выявили 44 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Киргизии за сутки выявили более 40 случаев заражения SARS-CoV-2
В Казахстане в минувшие сутки подтвердили 699 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте также: В Казахстане за сутки выявили 712 случаев заражения SARS-CoV-2
В минувшие сутки на Украине зарегистрировали 3206 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 22 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: На Украине за сутки выявили 3206 носителей SARS-CoV-2
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об успешном завершении переговоров об увеличении на пять миллионов доз вакцины от коронавируса американской компании Novavax. Начало поставок вакцины на Украину запланировано на июль 2021 года. Об этом министр написал 22 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Украина получит 15 млн доз вакцины от SARS-CoV-2 компании Novavax
В Донецкой Народной Республике в минувшие сутки подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили менее десяти носителей SARS-CoV-2
В Белоруссии зарегистрировали 1144 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей SARS-CoV-2
21 февраля министерство здравоохранения Бразилии подтвердило 527 новых случаев смерти в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщила газета El País.
Об этом: В Бразилии от COVID-19 за сутки скончались 527 человек
21 февраля министерство здравоохранения Перу зарегистрировало еще 220 смертельных случаев из-за коронавируса, в результате чего общее число умерших составило 45 097 человек. Об этом сообщила газета El País.
Об этом: Число жертв COVID-19 в Перу превысило 45 тыс. человек
«Умеренные», крупнейшая оппозиционная партия в Риксдаге, требуют от правительства Швеции конкретного плана действий на случай возможной третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции оппозиция требует план действий на случай третьей волны пандемии
Четыре жителя Евлеборга оказались инфицированы «бразильским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Один из зараженных незадолго до обнаружения у него мутации находился в Стокгольме. Теперь столичные власти Швеции намерены отслеживать распространение этого штамма SARS-CoV-2 в Стокгольме. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В Стокгольме зафиксировали «бразильскую» мутацию коронавируса
Похоже, что влияние пандемии коронавируса на кошелек отдельных групп населения уже можно измерить. Миллениалы — известные под английским термином millennials — в возрасте от 24 до 39 лет, являются поколением, которое больше всего пострадало от сокращения своих доходов. Об этом сообщила газета El País.
Об этом: Доходы миллениалов за время пандемии пострадали больше всего — El País
Президент Украины Владимир Зеленский не видит повода для волнений в связи с поставками вакцины от коронавируса на Украину. Об этом он заявил 22 февраля в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура», трансляция которого ведется каналом Ukrinform TV.
Подробности в материале: Зеленский не видит причин нервничать из-за вакцины от коронавируса
В Швеции в результате заболевания COVID-19 умерло на 904 мужчин больше, чем женщин. Во всем мире смертность для мужчин примерно на 30% превышает аналогичный показатель для женщин. В свою очередь американские ученые считают, что одно из объяснений заключается в ДНК. О результатах исследований рассказали журналисты SVT Nyheter.
Подробности в материале: SVT: почему от COVID-19 умирает больше мужчин, чем женщин?
Согласно информации, опубликованной на одном из порталов правительства автономного сообщества Мадрид, власти испанской столицы закупили маски и другие средства индивидуальной защиты на сумму €3,2 млн, после чего бесплатно передали их в соцучреждения региона. Об этом сообщила газета El País.
Подробности в материале: Власти Мадрида бесплатно раздали нуждающимся СИЗы на сумму €3,2 млн
Когда в Стокгольме вакцинация от COVID-19 перейдет в следующую фазу, мигранты, проживающие в так называемых уязвимых районах, будут включены в приоритетную группу по иммунизации жителей столицы Швеции. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Подробности в материале: В Стокгольме беженцы будут включены в приоритетную группу для вакцинации
Администрация Стокгольмского региона обещает достичь целевых показателей по вакцинации населения от COVID-19, согласно которым прививка будет предложена всем жителям столицы Швеции до конца первого полугодия 2021 года. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Все жители Стокгольма смогут привиться от COVID-19 до начала июля 2021 года
Ненависть, угрозы и преследования стали повседневным явлением для ученых, занимающихся исследованием COVID-19. Такое отношение к представителям науки представляет прямую угрозу демократии. Об этом в эфире телеканала SVT заявил ректор Каролинского института Уле Петтер Оттерсен.
Читайте подробнее: В Швеции угрожают ученым, исследующим COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени 2021 года в его стране появится собственная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, а пока Минск продолжит закупки российской вакцины «Спутник V».
Об этом: Лукашенко: к осени 2021 года у Белоруссии будет своя вакцина от SARS-CoV-2
В Сочи проходит встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии — Александра Лукашенко, трансляция которой ведется каналом «Россия 24» в видеохостинге YouTube.
Об этом: Лукашенко: самая эффективная вакцина от коронавируса — это российская
В США на сегодняшний день умерли почти 500 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, опубликованных 22 февраля американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.
Читайте также: В США от COVID-19 умерли почти полмиллиона человек
23 февраля на Украину могут доставить первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19. Об этом, как передает УНИАН, сообщил 22 февраля заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.
Читайте также: На Украине назвали возможную дату поставки вакцины от COVID-19
Более 650 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Молдавии за минувшие 24 часа. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 650 случаев заражения SARS-CoV-2
В Великобритании с 8 марта начнут сниматься карантинные ограничения. Об этом заявил 22 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте.
Об этом: Джонсон анонсировал смягчение карантинных ограничений в Британии
С 22 февраля в Канаде входят в силу новые правила для прибывающих из-за границы, сообщает The Canadian Press.
Об этом: Канада ужесточила ограничения на въезд из-за коронавируса
Правительство Великобритании допустило возвращение болельщиков на трибуны во время матчей английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) до конца текущего сезона. Об этом 22 февраля сообщает Associated Press.
Подробности в материале: Болельщиков могут допустить на стадионы АПЛ до конца сезона
По данным на22 февраля в Италии умерли 95 992человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на274 (днем ранее— на 232).
Число подтвержденных носителей выросло на9630(днем ранее — на13 452).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 818 863 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 903человека — на992 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые за трое суток.
Читайте также: Коронавирус в Италии: число заражённых снова снижается
Новый министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с руководителями фармацевтической бизнес-ассоциации Farmindustria вопрос о производстве вакцины от коронавируса на территории страны.
Представители Farmindustira подтвердили, что такая встреча состоится, и отметили, что в любом случае нельзя рассчитывать на быстрый результат — для «локализации» такого производства понадобится от 4 месяцев до полугода.
Об этом: Власти Италии рассчитывают на производство COVID-вакцины внутри страны
Правительство Италии продлило ограничения на перемещения по стране с 5 до 27 марта 2021 года.Ограничения ужесточаются: так, жителям «красных» регионов больше не разрешат один раз в сутки перемещаться из одного собственного дома в другой в ином регионе. Поездки по подтвержденной рабочей или медицинской надобности по-прежнему разрешены, как и возвращение домой из другого региона.
Подробности в материале: Власти Италии продлили и ужесточили ограничения на поездки по стране
Борьба с распространением SARS-CoV-2 в Соединённых Штатах проходит хуже, чем в большинстве других стран. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Подробности в материале: Фаучи раскритиковал меры борьбы с COVID-19 в США
За последние сутки в мире зафиксировано 338 118 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 111 102 016 человек. Такие данные приводит 22 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 338 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Материал издания Politico, согласно которому социальная сеть Facebook начала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 февраля в соцсети Facebook.
Читайте также: В сети обсудили блокировку в Facebook сообщений о пользе вакцинации
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1682 проведённых ПЦР-тестов, выявили 484 новых случая коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Из больницы выписались 400 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 22 февраля.
Об этом: В Черногории за сутки выявили 400 случаев заражения коронавирусом
Траур в память о 500 тысячах умерших от COVID-19 объявлен в США. Такое решение принял президент страны Джо Байден, сообщила 22 февраля пресс-секретарь главы государства Джен Псаки на брифинге.
По ее словам, в связи с трауром, который продлится пять дней, будут приспущены флаги по всей стране.
Подробности в материале: Байден объявил траур в США по погибшим от COVID-19
США находятся на первом месте в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом и по числу погибших от последствий заболевания COVID-19.
Об этом: В США число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 500 тысяч
Жителям Чехии с 25 февраля предписывается носить респиратор, либо наномаску, либо две хирургические маски сразу в местах повышенного скопления людей.
Подробности в материале: Власти Чехии обязали жителей страны носить по две хирургические маски сразу
Причиной роста смертности от последствий заражения коронавирусом были названы политические разногласия.
Об этом: Эксперт в США назвал неочевидную причину возрастания смертности от COVID-19
Флаг на российском посольстве был приспущен в знак солидарности с американским народом, поминающим жертв пандемии COVID-19.
Подробности в материале: В посольстве РФ в США приспустили флаги в знак скорби по жертвам пандемии
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1670 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 9 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 22 февраля.
Читайте подробнее: В Боснии и Герцеговине выявлено 343 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки 89 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 572, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 февраля.
Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 89 человек
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 054 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключены 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 22 февраля.
Читайте также: В Сербии зафиксировано 2956 новых случаев заражения коронавирусом
В ближайшие дни Канада получит самую крупную партию доз вакцины от COVID-19, пишет 22 февраля The Canadian Press.
Читайте также: Канада ожидает самую большую партию вакцины от коронавируса
21 февраля руководитель наблюдательной группы клинических испытаний иранской вакцины COV-Iran Barekat заявил, что окончательный отчет по образцам крови реципиентов вакцины иранского производства будет представлен 4 марта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Окончательный отчет об иранской вакцине от COVID-19 представят в марте
Более 64 млн доз вакцины от COVID-19 было распределено в США, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом 22 февраля сообщает CNN.
Подробности в материале: Как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 13% жителей США
Широкое распространение цифровых платформ на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции чревато злоупотреблением собираемыми данными, заявил Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш в ходе 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
Читайте подробнее: Генсек ООН предупредил об опасности массового сбора данных из-за COVID-19
В Киргизии официально зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
На Украине за сутки зарегистрировали 4182 носителя коронавирусной инфекции, сообщил 23 февраля министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: На Украине за сутки зарегистрировали 4182 случая заражения SARS-CoV-2
Украина 22 февраля зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения, сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Читайте подробнее: На Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса AstraZeneca
В международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет Турецких авиалиний, на борту которого находится первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield), производенная Serum Institute India, сообщает 23 февраля издание «Суспильнэ».
Подробности в материале: На Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса
Экс-премьер министр Молдавии Ион Кику экстренно госпитализирован в одно из медицинских учреждений республики в связи с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, сообщает 23 февраля NewsMaker.
Об этом: Бывший премьер-министр Молдавии госпитализирован с осложнениями COVID-19
На Украине процедуру регистрации прошла вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 под названием Covishield, которую совместно производят компания AstraZeneca и Оксфордский университет.
Читайте подробнее: На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca
В минувшие сутки в Белоруссии зарегистрировали 972 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили менее 1000 носителей SARS-CoV-2
Футбольный клуб «Торино» (Италия) приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом в своей команде. Об этом 23 февраля сообщается на сайте клуба.
Мексика получила первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 23 февраля пишет VOA News.
Подробности в материале: Мексика получила первые 24 тыс. доз российской вакцины «Спутник V»
В США вакцинированным от COVID-19 гражданам следует воздержаться от посещения общественных мест. Об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи
Читайте также: В США призвали привитых от COVID-19 не посещать общественные места
24 февраля на Украине стартует вакцинация населения от COVID-19 индийской вакциной от компании AstraZeneca-CoviShield. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
«Вакцинацию планируем начать уже завтра (24 февраля) после доставки первых партий с постоянным наращиванием сил и развертыванием как можно большего количества точек и пунктов прививки», — отметил он.
Читайте также: Названа дата начала вакцинации от COVID-19 на Украине
Свыше 54 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 23 февраля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: В США за сутки выявили свыше 54 тыс. носителей коронавируса
Свыше 54 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 23 февраля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте также: В США за сутки выявлено более 54 тыс. заражённых коронавирусом
Решение руководства Чехии в связи с пандемией коронавируса обязать своих граждан с 25 февраля носить по две медицинские маски сразу либо использовать специальные усиленные маски и респираторы вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети обсудили требование в Чехии носить две маски одновременно
В Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 10 млн, сообщает пресс-служба бразильского минздрава 23 февраля.
Читайте также: В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 10 млн
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», которая была разработана в РФ Центром имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрирована в Гайане. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Кооперативной Республики Гайана.
Подробности в материале: Гайана зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Третья волна пандемии коронавируса уже накрыла Германию. Об этом, как передает телеканал RTL, заявила 23 февраля канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания фракции ХДС / ХСС в бундестаге.
Об этом: Меркель сообщила о начале третьей волны пандемии в Германии
УЕФА отменил чемпионаты Европы по футболу (ЧЕ) 2021 г. среди юношей и девушек до 19 лет из-за коронавирусных ограничений. Об этом 23 февраля сообщается на сайте организации.
По данным на 23 февраля, в Италии умерли 96 348человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на356 (днем ранее— на 274).
Число подтвержденных носителей выросло на13 314(днем ранее — на9630).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 832 162 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 948человек — на45 больше, чем днем ранее.
Подробности в материале: Коронавирус в Италии: число заражённых снова растёт
Общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 111 419 939 человек, за последние сутки в мире зафиксировано 280 853 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 280 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Политик Вацлав Клаус, который занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год, заразился коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 23 февраля его помощник Петер Мацинка журналистам.
Подробности в материале: Бывший президент Чехии Клаус заразился SARS-CoV-2
Пандемия коронавируса в мире завершится в начале 2022 года, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Подробности в материале: В ВОЗ назвали возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Российские военные медики были награждены медалями и дипломами минобороны Абхазии за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.
Подробности в материале: В Абхазии военных медиков России наградили за помощь в борьбе с COVID-19
Чемпионаты Европы по футболу среди юношей и девушек до 19 лет отменили из-за коронавируса. Отмечается, что при действующих ограничениях сложно обеспечить передвижение команд и проведение турниров.
Власти автономного сообщества Галисия в Испании могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По данным СМИ, за необоснованный отказ от прививки в большинстве случаев будет грозить штраф от €1 тыс. до €3 тыс. При этом санкция может достигать €60 тыс.
В США количество умерших от COVID-19 превысило 500 тыс. Президент Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 февраля 2021 года выявлено 111 725 472 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 364 431 случай.
Швейцарское издание оценило эффективность, безопасность, ценовую доступность, а также ряд других качеств российской вакцины и назвало её «несомненным экспортным хитом».
Читайте подробнее: Российская вакцина «Спутник V» названа экспортным хитом в Швейцарии
Согласно данным ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.
Читайте также: ВОЗ заявила о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире
Всемирный банк пообещал приостановить финансирование поставок вакцины от коронавируса в Ливан, если в стране не прекратятся случаи вакцинации незарегистрированных на получение вакцины граждан. Об этом 23 февраля пишет Associated Press.
Подробности в материале: Всемирный банк пригрозил отменить финансирование вакцинации в Ливане
Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года, сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 3,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 3,9 тыс. носителей коронавируса
Во Франции всего за время пандемии умерли 85 044 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 431 пациента. Об этом во вторник, 23 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции был выявлено 20 064 случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,629 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что во Франции после окончания зимних школьных каникул в учебных заведениях будут проводить до 200 тысяч тестов на COVID-19 в неделю.
Об этом: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались более 430 человек
Меркель: «Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной пандемии».
По итогам января 2021 года немецкие автолюбители приобрели 169 754 новые машины. По данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продажи автомобилей в Германии в январе снизились почти на треть (31,3%). В ассоциации такое существенное падение продаж объясняют эпидемиологической обстановкой в стране.
За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 8489 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.
Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили свыше 8,4 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 440 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили 440 носителей коронавируса
За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 7,4 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 7,4 тыс. случаев заражения коронавирусом
Штамм коронавируса VOC 202 012/01, первоначально выявленный в Великобритании, обнаружен за минувшую неделю ещё в семи странах мира. Всего британский вариант распространился в 101 страну, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Штамм 501Y. V2, выявленный в ЮАР, теперь присутствует в 51 стране (+5 к минувшей неделе), а штамм P.1, найденный в Бразилии и Японии, — в 29 странах (+8 стран).
Подробности в материале: Британский штамм коронавируса выявили ещё в семи странах
Пандемия коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, закончится в начале 2022 года. Такое мнение высказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Читайте подробнее: В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 в мире
25 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 23 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 20 носителей коронавируса
Суммарное количество летальных исходов от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире за последнюю неделю — с 15 по 21 февраля — снизилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей, а число выявленных случаев заражения коронавирусом — на 11%. Об этом 24 февраля сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте также: В ВОЗ сообщили о снижении числа заразившихся коронавирусом в мире за неделю
Общее число выявленных подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Мексики на сегодняшний день превысило 2,247 млн. Об этом 9 октября сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте также: В Мексике число выявленных носителей коронавируса превысило 2,247 млн
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 62,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 62,7 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 февраля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.
Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения SARS-CoV-2
Еврокомиссия закупит неэффективное лекарство от коронавируса на €1 млрд. Французский депутат Европарламента Виржини Жорон в журнале Valeurs actuelles назвала «невероятной авантюрой» закупку ЕК препарата ремдесивир. Дело в том, что он признан ВОЗ неэффективным для лечения коронавируса.
Жорон пишет, что в 2020 году Еврокомиссия подписала контракт с лабораторией Gilead на покупку 500 тыс. доз ремдесивира по цене €2 тыс. за каждую. Общая стоимость контракта — €1,035 млрд.
Депутат направила запрос. Комиссия ответила, что не была проинформирована о негативных результатах клинического исследования ремдесивира.
Но в статье Valeurs actuelles утверждается, что комиссия была уведомлена о неэффективности препарата на следующий день после подписания контракта, а авторитетный научный журнал Science сообщает, что Gilead знала обо всём ещё раньше.
Тем не менее ЕК не собирается ни пересматривать контракт, ни наказывать лабораторию. Жорон считает, что европейская администрация так продемонстрировала некомпетентность, и называет её беззубой.
Цитата RT.
Жители Австралии столкнулись с дефицитом рецептурных лекарств на фоне сокращения поставок лекарственных препаратов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты предупреждают, что это нынешняя ситуация с нехваткой лекарствами самая худшая с начала эпидемии, сообщает новостной портал 9News.
Читайте подробнее: В Австралии заявили о дефиците ряда лекарств из-за пандемии
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 8007 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Об этом: В Германии за сутки выявили свыше 8 тыс. носителей коронавируса
Мутации вирусов — естественное для них состояние. Коронавирус — не исключение. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясниковсообщил в своём телеграм-канале, рассуждая о том, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в дальнейшем:
«Хорошая новость — коронавирус далеко не самый охотно мутирующий вирус. То тем не менее он мутировал, мутирует и будет мутировать. Слава Богу, современные вакцины пока покрывают все эти мутации (антитела нейтрализуют белковый «шип» вируса целиком, а не отдельные его компоненты, часто подвергающиеся мутациям).
Что я хочу напомнить: мутации происходят постоянно, но чтобы им закрепиться, вызвать устойчивую разновидность вируса, им надо пройти тот самый «естественный отбор». Вирус по определению должен эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться (выживать в борьбе с иммунными силами) — это раз, и становит