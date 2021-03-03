Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости

19:19 20.02.2021 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает интерес у всё большего числа африканских стран, сообщили 20 февраля в пресс-службе МИД РФ. Читайте подробнее: Всё больше африканских стран интересуются вакциной «Спутник V» — МИД РФ

19:21 20.02.2021 Во Франции после окончания зимних школьных каникул в учебных заведениях будут проводить до 200 тысяч тестов на COVID-19 в неделю. Об этом в интервью телеканалу BFM TV сообщил министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке. «С началом учебы некоторые вещи изменятся, поскольку мы хотим ввести новые правила… Если мы будем использовать тесты на коронавирус по слюне, мне кажется, все согласятся их проходить. Начнем мы с начальной школы», — уточнил министр. Читайте подробнее: Школьников Франции начнут массово тестировать на коронавирус

19:59 20.02.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 381 841 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 715 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 380 тысяч случаев COVID-19

20:44 20.02.2021 В октябре 2020 года в Албании был введен обязательный масочный режим на открытых пространствах. С тех пор в среднем 600 человек ежедневно принуждались полицией к уплате штрафа. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, суммарно штраф уплатили около 60 тысяч человек. Итого в казну Албании поступило 180 миллионов албанских леков или 1,5 миллиона евро. Об этом: Пандемия принесла в казну Албании €1,5 млн

20:45 20.02.2021 Отмечается, что снижение естественного прироста населения в Албании наблюдается уже не один год и не было вызвано пандемией COVID-19. Спад естественного прироста населения в Албании начался в 1990-е и продолжается до сих пор. Только с 2013 года этот показатель сократился в 30 раз. Читайте подробнее: Естественный прирост населения в Албании достиг исторического минимума

20:51 20.02.2021 Заявление создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от коронавируса, которые позволят избавиться от пандемии COVID-19, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию 20 февраля в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили слова Билла Гейтса о способе остановить пандемию COVID-19

21:04 20.02.2021 В то время как российские граждане нередко демонстрируют недоверие к вакцинам от коронавируса, жители Северной Македонии, которым вакцину придется ждать еще не одну неделю, массово подают электронную заявку на вакцинацию. За несколько дней работы онлайн-портала заявку подали уже 91 тысяча человек. Подробности в материале: Почти сто тысяч жителей Северной Македонии подали заявку на вакцинацию

21:28 20.02.2021 Решение Минздрава России зарегистрировать вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 20 февраля в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России

21:36 20.02.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 65 982 случая заражения коронавирусом. 57 941 пациент уже здоров. 1571 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6470 человек. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 292 носителя коронавируса

21:51 20.02.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 99 031 случай заражения. 3047 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 10 — за последние сутки. 89 249 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 6735 человек. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 449 носителей коронавируса

21:51 20.02.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, с начала пандемии в странеумерли 95 486человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 251 (днем ранее— на 353). Читайте также: В Италии за сутки выявили 14931 носителя коронавируса

21:56 20.02.2021 В Черногории кампания вакцинации от коронавируса началась с дома престарелых. Подопечный из Дома престарелых Grabovac в Рисане Владимир Ждерич получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом: В Черногории началась кампания вакцинации против коронавируса

22:23 20.02.2021 В настоящее время вакцинация в стране проводится в ограниченных масштабах. Ожидается, что в конце февраля в Северную Македонию прибудут 200 тысяч доз вакцины китайской компании Sinofarm. Об этом: Премьер-министр Македонии заявил о возможности закупок российской вакцины

22:50 20.02.2021 Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» готовы сотрудничать с компаниями Moderna и Pfizer для повышения эффективности их препаратов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Читайте также: РФПИ готов сотрудничать с Moderna и Pfizer для улучшения вакцин

23:33 20.02.2021 Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сделал прививку от коронавируса вакциной американской компании Moderna. Подробности в материале: Посол России в США привился от COVID-19 вакциной Moderna

00:04 21.02.2021 Китайская вакцина. КНР [nhc.gov.cn]

00:43 21.02.2021 Правительство Бразилии одобрило покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без конкурсной процедуры. Об этом говорится в опубликованном 20 февраля постановлении органа исполнительной власти. Подробности в материале: Минздрав Бразилии планирует приобрести вакцину «Спутник V» без конкурса

01:13 21.02.2021 Если бы не инициатива и одобрение президента Сербии, Черногория не получила бы ни одной дозы вакцины и не смогла бы начать вакцинацию, заявил президент оппозиционной партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti. Подробности в материале: Сербская партия Черногории оценила помощь Сербии в борьбе с эпидемией

01:46 21.02.2021 Введением первой дозы вакцины Спутник V постояльцам и сотрудникам в домах престарелых 20 февраля в Черногории началась вакцинация российской вакциной, пожертвованной этой стране Сербией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG. Подробности в материале: В Черногории началась вакцинация от коронавируса «Спутником V»

02:20 21.02.2021 В Тунисе зафиксирован первый случай смерти от нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Tunis Afrique Presse. Об этом: В Тунисе зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса

03:05 21.02.2021 Власти Великобритании планируют приступить к вакцинации взрослого населения от COVID-19 в конце июля этого года, заявил 20 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Об этом сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Взрослое население Великобритании планируют привить от коронавируса летом

03:47 21.02.2021 Еще не менее 57 472 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали в Бразилии и их общее число составило 10 139 148. Об этом 20 февраля сообщил бразильский минздрав. Об этом: В Бразилии за сутки выявили почти 57,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

04:12 21.02.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 937 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава. Об этом: На Кубе за сутки выявили почти тысячу носителей коронавируса

04:23 21.02.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 416 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили 416 носителей коронавируса

04:54 21.02.2021 Новый глава минздрава Аргентины Карла Виццотти вступила в должность после ухода бывшего руководителя ведомства из-за скандала с вакцинацией против коронавирусной инфекции, сообщает Reuters. Читайте подробнее: Новый глава минздрава Аргентины пообещал справедливую вакцинацию жителей

05:31 21.02.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

07:06 21.02.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 5944 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава. Об этом: В Аргентине за сутки выявили почти 6 тысяч носителей коронавируса

07:25 21.02.2021 В Австралии 21 февраля стартовала программа вакцинации населения от COVID-19. Об этом министр здравоохранения Австралии Грег Хант объявил в эфире телеканала ABC. Подробности в материале: В Австралии началась вакцинация населения от COVID-19

07:55 21.02.2021 В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5579 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 13 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 20 февраля. Читайте подробнее: В Хорватии зафиксировано 431 новый случай заражения коронавирусом

08:07 21.02.2021 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1980 проведённых ПЦР-тестов, выявили 481 новый случай коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Из больницы выписались 424 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 20 февраля. Подробности в материале: В Черногории зафиксировано 481 новый случай заражения коронавирусом

08:11 21.02.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 649 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 20 февраля. Читайте также: В Сербии зафиксировано 2442 новых случая заражения коронавирусом

08:12 21.02.2021 В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 118 911 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 80 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 20 февраля. Подробности в материале: В Турции зафиксировано 7857 новых случаев заражения коронавирусом

08:15 21.02.2021 Ученые из медицинского института в Инсбруке в ходе исследований пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сохраняют иммунитет к SARS-CoV-2 на довольно длительное время. Об этом: Ученые из Австрии оценили сроки сохранения иммунитета к SARS-CoV-2

08:50 21.02.2021 В Киргизии за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Киргизии за сутки выявили более 50 случаев заражения SARS-CoV-2

10:36 21.02.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 4489 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 21 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов, о чем он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: На Украине за сутки зарегистрировали 4489 носителей SARS-CoV-2

10:48 21.02.2021 Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов привился от коронавируса SARS-CoV-2 американской вакциной от компании Moderna. Об этом: Посол России в США привился вакциной от компании Moderna

11:20 21.02.2021 В Казахстане за сутки подтвердили 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Казахстане за сутки подтвердили 766 случаев заражения SARS-CoV-2

12:23 21.02.2021 В минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зарегистрировали 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения. Еще у восемнадцати человек клинико-эпидемиологически был диагностирован COVID-19. Об этом: В ДНР за сутки подтвердили 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией

13:00 21.02.2021 В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1322 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 1322 носителя SARS-CoV-2

13:39 21.02.2021 В Армении за сутки выявили 168 носителей SARS-CoV-2, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Армении за сутки выявили почти 170 случаев заражения коронавирусом

14:10 21.02.2021 О завершении первого и начале второго этапа вакцинации от SARS-CoV-2 в Луганской Народной Республике заявила заместитель главного врача по поликлинической работе луганской клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая, сообщает 21 февраля Луганский информационный центр. Подробности в материале: В ЛНР начался второй этап вакцинации от SARS-CoV-2

15:31 21.02.2021 Министерство здравоохранения и социальной защиты Молдавии приняло решение на 500 мест увеличить коечный фонд для больных COVID-19 в республиканских, районных и муниципальных медицинских учреждениях, сообщили 21 февраля в пресс-службе минздрава республики. Подробности в материале: В больницах Молдавии увеличили количество коек для больных COVID-19

16:33 21.02.2021 Созданная в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» является надёжным и эффективным препаратом, как автомат Калашникова, заявил председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер. Об этом: В Австрии надёжность «Спутника V» сравнили с автоматом Калашникова

17:03 21.02.2021 Свыше 70 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 21 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 70 646 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 28 млн. Читайте также: В США за сутки выявили свыше 70 тыс. носителей коронавируса

17:29 21.02.2021 На Украину из Индии в ближайшее время доставят 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Об этом 21 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Индия отправила на Украину 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

18:47 21.02.2021 Масочный режим в США могут продлить. Об этом 21 февраля заявил в интервью телеканалу CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Читайте также: Жителей США могут обязать носить маски и в 2022 году — Фаучи

19:13 21.02.2021 В Молдавии за минувшие 24 часа выявили более 500 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 500 случаев заражения SARS-CoV-2

19:45 21.02.2021 На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 9834 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 февраля свидетельствуют обнародованные данные на сайте британского правительства. Читайте также: В Великобритании за сутки выявили более 9 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:08 21.02.2021 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 110 749 023, за последние сутки на планете зафиксировано 359 488 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Такие данные приводит 21 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: В мире за сутки выявили более 350 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 — ВОЗ

21:37 21.02.2021 Для точного определения источника распространения коронавируса SARS-CoV-2 пока недостаточности информации, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS. Читайте также: Салливан: в США пока не могут определить источник происхождения SARS-CoV-2

22:25 21.02.2021 Решение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова привиться американской вакциной от коронавируса Moderna вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 22 февраля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети обсудили решение посла России в США привиться вакциной Moderna

22:41 21.02.2021 Россия и дальше будет помогать Сирии, заявил 21 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле ответили на сообщения о поставке российской вакцины в Сирию

23:27 21.02.2021 Во Франции всего за время пандемии умерли 84 306 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель в стране увеличился на 160 пациентов. Об этом в воскресенье, 21 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы Santé publique. Читайте также: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 160 человек

03:11 22.02.2021 План постепенной отмены ограничений, введённых в Великобритании в связи с пандемией коронавируса, будет оглашён премьер-министром 22 февраля. Читайте также: Премьер Великобритании назвал главные условия отмены ограничительных мер

05:24 22.02.2021 Матович опасается, что, пока вакцина пройдёт процедуру регистрации, все её объёмы уже будут распроданы страной-производителем и Словакии придётся ждать поставок вакцин от ЕС, которые идут с большими задержками. Читайте подробнее: Премьер Словакии возмутился отказом правительства в закупке «Спутник V»

06:05 22.02.2021 Всего в США за время пандемии от последствий заболевания COVID-19 скончались около 500 тысяч человек. Об этом: Байден и Харрис почтут память жертв COVID-19 в США минутой молчания

07:30 22.02.2021 Вице-министр здравоохранения Казахстана, главный санитарный врач Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины «Спутник V», сообщили 22февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Об этом: Вице-министры здравоохранения Казахстана получили вторую дозу «Спутник V»

07:47 22.02.2021 На Украине все граждане, желающие получить вакцину от коронавирусной инфекции, будут привиты за счет государственного бюджета. Об этом 21 февраля во время пресс-конференции в ходе рабочей поездки в Чернигов заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщают Vesti.ua. Подробности в материале: Главный санврач Украины: прививку от SARS-CoV-2 получат все желающие

08:09 22.02.2021 В Киргизии за сутки выявили 44 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Киргизии за сутки выявили более 40 случаев заражения SARS-CoV-2

08:28 22.02.2021 Пожертвованная Китаем Зимбабве вакцина от COVID-19 доставлена в Хараре. xinhuanet.com

08:30 22.02.2021 В Казахстане в минувшие сутки подтвердили 699 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Казахстане за сутки выявили 712 случаев заражения SARS-CoV-2

09:54 22.02.2021 В минувшие сутки на Украине зарегистрировали 3206 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 22 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: На Украине за сутки выявили 3206 носителей SARS-CoV-2

11:58 22.02.2021 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об успешном завершении переговоров об увеличении на пять миллионов доз вакцины от коронавируса американской компании Novavax. Начало поставок вакцины на Украину запланировано на июль 2021 года. Об этом министр написал 22 февраля на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Украина получит 15 млн доз вакцины от SARS-CoV-2 компании Novavax

12:21 22.02.2021 В Донецкой Народной Республике в минувшие сутки подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили менее десяти носителей SARS-CoV-2

13:09 22.02.2021 В Белоруссии зарегистрировали 1144 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей SARS-CoV-2

13:11 22.02.2021 21 февраля министерство здравоохранения Бразилии подтвердило 527 новых случаев смерти в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщила газета El País. Об этом: В Бразилии от COVID-19 за сутки скончались 527 человек

13:34 22.02.2021 21 февраля министерство здравоохранения Перу зарегистрировало еще 220 смертельных случаев из-за коронавируса, в результате чего общее число умерших составило 45 097 человек. Об этом сообщила газета El País. Об этом: Число жертв COVID-19 в Перу превысило 45 тыс. человек

13:45 22.02.2021 «Умеренные», крупнейшая оппозиционная партия в Риксдаге, требуют от правительства Швеции конкретного плана действий на случай возможной третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции оппозиция требует план действий на случай третьей волны пандемии

13:51 22.02.2021 Четыре жителя Евлеборга оказались инфицированы «бразильским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Один из зараженных незадолго до обнаружения у него мутации находился в Стокгольме. Теперь столичные власти Швеции намерены отслеживать распространение этого штамма SARS-CoV-2 в Стокгольме. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В Стокгольме зафиксировали «бразильскую» мутацию коронавируса

14:09 22.02.2021 Похоже, что влияние пандемии коронавируса на кошелек отдельных групп населения уже можно измерить. Миллениалы — известные под английским термином millennials — в возрасте от 24 до 39 лет, являются поколением, которое больше всего пострадало от сокращения своих доходов. Об этом сообщила газета El País. Об этом: Доходы миллениалов за время пандемии пострадали больше всего — El País

14:09 22.02.2021 Президент Украины Владимир Зеленский не видит повода для волнений в связи с поставками вакцины от коронавируса на Украину. Об этом он заявил 22 февраля в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура», трансляция которого ведется каналом Ukrinform TV. Подробности в материале: Зеленский не видит причин нервничать из-за вакцины от коронавируса

14:14 22.02.2021 В Швеции в результате заболевания COVID-19 умерло на 904 мужчин больше, чем женщин. Во всем мире смертность для мужчин примерно на 30% превышает аналогичный показатель для женщин. В свою очередь американские ученые считают, что одно из объяснений заключается в ДНК. О результатах исследований рассказали журналисты SVT Nyheter. Подробности в материале: SVT: почему от COVID-19 умирает больше мужчин, чем женщин?

14:19 22.02.2021 Согласно информации, опубликованной на одном из порталов правительства автономного сообщества Мадрид, власти испанской столицы закупили маски и другие средства индивидуальной защиты на сумму €3,2 млн, после чего бесплатно передали их в соцучреждения региона. Об этом сообщила газета El País. Подробности в материале: Власти Мадрида бесплатно раздали нуждающимся СИЗы на сумму €3,2 млн

14:25 22.02.2021 Когда в Стокгольме вакцинация от COVID-19 перейдет в следующую фазу, мигранты, проживающие в так называемых уязвимых районах, будут включены в приоритетную группу по иммунизации жителей столицы Швеции. Об этом сообщила газета Fria Tider. Подробности в материале: В Стокгольме беженцы будут включены в приоритетную группу для вакцинации

14:30 22.02.2021 Администрация Стокгольмского региона обещает достичь целевых показателей по вакцинации населения от COVID-19, согласно которым прививка будет предложена всем жителям столицы Швеции до конца первого полугодия 2021 года. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Все жители Стокгольма смогут привиться от COVID-19 до начала июля 2021 года

14:50 22.02.2021 Ненависть, угрозы и преследования стали повседневным явлением для ученых, занимающихся исследованием COVID-19. Такое отношение к представителям науки представляет прямую угрозу демократии. Об этом в эфире телеканала SVT заявил ректор Каролинского института Уле Петтер Оттерсен. Читайте подробнее: В Швеции угрожают ученым, исследующим COVID-19

15:49 22.02.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени 2021 года в его стране появится собственная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, а пока Минск продолжит закупки российской вакцины «Спутник V». Об этом: Лукашенко: к осени 2021 года у Белоруссии будет своя вакцина от SARS-CoV-2

15:59 22.02.2021 В Сочи проходит встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии — Александра Лукашенко, трансляция которой ведется каналом «Россия 24» в видеохостинге YouTube. Об этом: Лукашенко: самая эффективная вакцина от коронавируса — это российская

16:43 22.02.2021 В США на сегодняшний день умерли почти 500 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, опубликованных 22 февраля американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики. Читайте также: В США от COVID-19 умерли почти полмиллиона человек

18:35 22.02.2021 23 февраля на Украину могут доставить первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19. Об этом, как передает УНИАН, сообщил 22 февраля заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве. Читайте также: На Украине назвали возможную дату поставки вакцины от COVID-19

18:43 22.02.2021 Более 650 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Молдавии за минувшие 24 часа. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 650 случаев заражения SARS-CoV-2

19:42 22.02.2021 В Великобритании с 8 марта начнут сниматься карантинные ограничения. Об этом заявил 22 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте. Об этом: Джонсон анонсировал смягчение карантинных ограничений в Британии

19:44 22.02.2021 С 22 февраля в Канаде входят в силу новые правила для прибывающих из-за границы, сообщает The Canadian Press. Об этом: Канада ужесточила ограничения на въезд из-за коронавируса

19:48 22.02.2021 Правительство Великобритании допустило возвращение болельщиков на трибуны во время матчей английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) до конца текущего сезона. Об этом 22 февраля сообщает Associated Press. Подробности в материале: Болельщиков могут допустить на стадионы АПЛ до конца сезона

20:47 22.02.2021 По данным на22 февраля в Италии умерли 95 992человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на274 (днем ранее— на 232). Число подтвержденных носителей выросло на9630(днем ранее — на13 452). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 818 863 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 903человека — на992 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые за трое суток. Читайте также: Коронавирус в Италии: число заражённых снова снижается

20:59 22.02.2021 Новый министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с руководителями фармацевтической бизнес-ассоциации Farmindustria вопрос о производстве вакцины от коронавируса на территории страны. Представители Farmindustira подтвердили, что такая встреча состоится, и отметили, что в любом случае нельзя рассчитывать на быстрый результат — для «локализации» такого производства понадобится от 4 месяцев до полугода. Об этом: Власти Италии рассчитывают на производство COVID-вакцины внутри страны

21:10 22.02.2021 Правительство Италии продлило ограничения на перемещения по стране с 5 до 27 марта 2021 года.Ограничения ужесточаются: так, жителям «красных» регионов больше не разрешат один раз в сутки перемещаться из одного собственного дома в другой в ином регионе. Поездки по подтвержденной рабочей или медицинской надобности по-прежнему разрешены, как и возвращение домой из другого региона. Подробности в материале: Власти Италии продлили и ужесточили ограничения на поездки по стране

21:12 22.02.2021 Борьба с распространением SARS-CoV-2 в Соединённых Штатах проходит хуже, чем в большинстве других стран. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Подробности в материале: Фаучи раскритиковал меры борьбы с COVID-19 в США

21:27 22.02.2021 За последние сутки в мире зафиксировано 338 118 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 111 102 016 человек. Такие данные приводит 22 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 338 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:18 22.02.2021 Материал издания Politico, согласно которому социальная сеть Facebook начала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 февраля в соцсети Facebook. Читайте также: В сети обсудили блокировку в Facebook сообщений о пользе вакцинации

22:37 22.02.2021 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1682 проведённых ПЦР-тестов, выявили 484 новых случая коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Из больницы выписались 400 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 22 февраля. Об этом: В Черногории за сутки выявили 400 случаев заражения коронавирусом

22:59 22.02.2021 Траур в память о 500 тысячах умерших от COVID-19 объявлен в США. Такое решение принял президент страны Джо Байден, сообщила 22 февраля пресс-секретарь главы государства Джен Псаки на брифинге. По ее словам, в связи с трауром, который продлится пять дней, будут приспущены флаги по всей стране. Подробности в материале: Байден объявил траур в США по погибшим от COVID-19

03:04 23.02.2021 США находятся на первом месте в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом и по числу погибших от последствий заболевания COVID-19. Об этом: В США число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 500 тысяч

03:39 23.02.2021 Жителям Чехии с 25 февраля предписывается носить респиратор, либо наномаску, либо две хирургические маски сразу в местах повышенного скопления людей. Подробности в материале: Власти Чехии обязали жителей страны носить по две хирургические маски сразу

04:26 23.02.2021 Причиной роста смертности от последствий заражения коронавирусом были названы политические разногласия. Об этом: Эксперт в США назвал неочевидную причину возрастания смертности от COVID-19

07:04 23.02.2021 Флаг на российском посольстве был приспущен в знак солидарности с американским народом, поминающим жертв пандемии COVID-19. Подробности в материале: В посольстве РФ в США приспустили флаги в знак скорби по жертвам пандемии

08:22 23.02.2021 В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1670 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 9 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 22 февраля. Читайте подробнее: В Боснии и Герцеговине выявлено 343 новых случая заражения коронавирусом

08:23 23.02.2021 За последние сутки 89 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 572, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 февраля. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 89 человек

08:25 23.02.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 054 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключены 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 22 февраля. Читайте также: В Сербии зафиксировано 2956 новых случаев заражения коронавирусом

08:29 23.02.2021 В ближайшие дни Канада получит самую крупную партию доз вакцины от COVID-19, пишет 22 февраля The Canadian Press. Читайте также: Канада ожидает самую большую партию вакцины от коронавируса

08:30 23.02.2021 21 февраля руководитель наблюдательной группы клинических испытаний иранской вакцины COV-Iran Barekat заявил, что окончательный отчет по образцам крови реципиентов вакцины иранского производства будет представлен 4 марта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Окончательный отчет об иранской вакцине от COVID-19 представят в марте

08:52 23.02.2021 Более 64 млн доз вакцины от COVID-19 было распределено в США, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом 22 февраля сообщает CNN. Подробности в материале: Как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 13% жителей США

09:37 23.02.2021 Широкое распространение цифровых платформ на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции чревато злоупотреблением собираемыми данными, заявил Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш в ходе 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Читайте подробнее: Генсек ООН предупредил об опасности массового сбора данных из-за COVID-19

10:03 23.02.2021 В Киргизии официально зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Об этом: В Киргизии зарегистрировали вакцину «Спутник V»

10:03 23.02.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 4182 носителя коронавирусной инфекции, сообщил 23 февраля министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: На Украине за сутки зарегистрировали 4182 случая заражения SARS-CoV-2

11:50 23.02.2021 Украина 22 февраля зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения, сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: На Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса AstraZeneca

12:37 23.02.2021 Вакцина [Иван Шилов © ИА REGNUM] (1)

13:04 23.02.2021 В международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет Турецких авиалиний, на борту которого находится первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield), производенная Serum Institute India, сообщает 23 февраля издание «Суспильнэ». Подробности в материале: На Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса

13:35 23.02.2021 Экс-премьер министр Молдавии Ион Кику экстренно госпитализирован в одно из медицинских учреждений республики в связи с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, сообщает 23 февраля NewsMaker. Об этом: Бывший премьер-министр Молдавии госпитализирован с осложнениями COVID-19

14:08 23.02.2021 На Украине процедуру регистрации прошла вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 под названием Covishield, которую совместно производят компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Читайте подробнее: На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca

15:57 23.02.2021 В минувшие сутки в Белоруссии зарегистрировали 972 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили менее 1000 носителей SARS-CoV-2

16:41 23.02.2021 Футбольный клуб «Торино» (Италия) приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом в своей команде. Об этом 23 февраля сообщается на сайте клуба. Об этом: «Торино» приостановил тренировки из-за COVID-19

17:17 23.02.2021 Мексика получила первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 23 февраля пишет VOA News. Подробности в материале: Мексика получила первые 24 тыс. доз российской вакцины «Спутник V»

17:18 23.02.2021 В США вакцинированным от COVID-19 гражданам следует воздержаться от посещения общественных мест. Об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи Читайте также: В США призвали привитых от COVID-19 не посещать общественные места

17:29 23.02.2021 24 февраля на Украине стартует вакцинация населения от COVID-19 индийской вакциной от компании AstraZeneca-CoviShield. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге. «Вакцинацию планируем начать уже завтра (24 февраля) после доставки первых партий с постоянным наращиванием сил и развертыванием как можно большего количества точек и пунктов прививки», — отметил он. Читайте также: Названа дата начала вакцинации от COVID-19 на Украине

18:51 23.02.2021 Свыше 54 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 23 февраля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: В США за сутки выявили свыше 54 тыс. носителей коронавируса

19:18 23.02.2021 Свыше 54 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 23 февраля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявлено более 54 тыс. заражённых коронавирусом

19:19 23.02.2021 Решение руководства Чехии в связи с пандемией коронавируса обязать своих граждан с 25 февраля носить по две медицинские маски сразу либо использовать специальные усиленные маски и респираторы вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили требование в Чехии носить две маски одновременно

19:31 23.02.2021 В Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 10 млн, сообщает пресс-служба бразильского минздрава 23 февраля. Читайте также: В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 10 млн

19:39 23.02.2021 Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», которая была разработана в РФ Центром имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрирована в Гайане. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Кооперативной Республики Гайана. Подробности в материале: Гайана зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

19:47 23.02.2021 Третья волна пандемии коронавируса уже накрыла Германию. Об этом, как передает телеканал RTL, заявила 23 февраля канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания фракции ХДС / ХСС в бундестаге. Об этом: Меркель сообщила о начале третьей волны пандемии в Германии

20:55 23.02.2021 УЕФА отменил чемпионаты Европы по футболу (ЧЕ) 2021 г. среди юношей и девушек до 19 лет из-за коронавирусных ограничений. Об этом 23 февраля сообщается на сайте организации. Об этом: УЕФА отменил юношеские ЧЕ-2021 из-за коронавируса

21:39 23.02.2021 По данным на 23 февраля, в Италии умерли 96 348человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на356 (днем ранее— на 274). Число подтвержденных носителей выросло на13 314(днем ранее — на9630). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 832 162 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 948человек — на45 больше, чем днем ранее. Подробности в материале: Коронавирус в Италии: число заражённых снова растёт

22:41 23.02.2021 Общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 111 419 939 человек, за последние сутки в мире зафиксировано 280 853 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 280 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:52 23.02.2021 Политик Вацлав Клаус, который занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год, заразился коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 23 февраля его помощник Петер Мацинка журналистам. Подробности в материале: Бывший президент Чехии Клаус заразился SARS-CoV-2

23:19 23.02.2021 Пандемия коронавируса в мире завершится в начале 2022 года, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Подробности в материале: В ВОЗ назвали возможные сроки завершения пандемии коронавируса

02:46 24.02.2021 Российские военные медики были награждены медалями и дипломами минобороны Абхазии за помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Подробности в материале: В Абхазии военных медиков России наградили за помощь в борьбе с COVID-19

06:14 24.02.2021 Вакцинация против коронавируса в Китае. (сс) 舞月書生.

06:49 24.02.2021 Чемпионаты Европы по футболу среди юношей и девушек до 19 лет отменили из-за коронавируса. Отмечается, что при действующих ограничениях сложно обеспечить передвижение команд и проведение турниров.

06:49 24.02.2021 Власти автономного сообщества Галисия в Испании могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По данным СМИ, за необоснованный отказ от прививки в большинстве случаев будет грозить штраф от €1 тыс. до €3 тыс. При этом санкция может достигать €60 тыс.

06:49 24.02.2021 В США количество умерших от COVID-19 превысило 500 тыс. Президент Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса.

06:54 24.02.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 февраля 2021 года выявлено 111 725 472 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 364 431 случай.

06:57 24.02.2021 Швейцарское издание оценило эффективность, безопасность, ценовую доступность, а также ряд других качеств российской вакцины и назвало её «несомненным экспортным хитом». Читайте подробнее: Российская вакцина «Спутник V» названа экспортным хитом в Швейцарии

07:24 24.02.2021 Согласно данным ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Читайте также: ВОЗ заявила о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире

07:32 24.02.2021 Вакцинация от COVID-19 в Пакистане. russian.news.cn.

07:36 24.02.2021 Всемирный банк пообещал приостановить финансирование поставок вакцины от коронавируса в Ливан, если в стране не прекратятся случаи вакцинации незарегистрированных на получение вакцины граждан. Об этом 23 февраля пишет Associated Press. Подробности в материале: Всемирный банк пригрозил отменить финансирование вакцинации в Ливане

07:51 24.02.2021 Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года, сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

08:03 24.02.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 3,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 3,9 тыс. носителей коронавируса

08:06 24.02.2021 Во Франции всего за время пандемии умерли 85 044 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 431 пациента. Об этом во вторник, 23 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции был выявлено 20 064 случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,629 млн. Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что во Франции после окончания зимних школьных каникул в учебных заведениях будут проводить до 200 тысяч тестов на COVID-19 в неделю. Об этом: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались более 430 человек

08:07 24.02.2021 Меркель: «Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной пандемии».

08:09 24.02.2021 По итогам января 2021 года немецкие автолюбители приобрели 169 754 новые машины. По данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продажи автомобилей в Германии в январе снизились почти на треть (31,3%). В ассоциации такое существенное падение продаж объясняют эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом: Продажи новых машин в Германии снизились на треть

08:12 24.02.2021 За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 8489 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили свыше 8,4 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:13 24.02.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 440 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили 440 носителей коронавируса

08:13 24.02.2021 За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 7,4 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает минздрав страны. Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 7,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:19 24.02.2021 Массовая вакцинация в Чили. russian.news.cn.

08:38 24.02.2021 Штамм коронавируса VOC 202 012/01, первоначально выявленный в Великобритании, обнаружен за минувшую неделю ещё в семи странах мира. Всего британский вариант распространился в 101 страну, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Штамм 501Y. V2, выявленный в ЮАР, теперь присутствует в 51 стране (+5 к минувшей неделе), а штамм P.1, найденный в Бразилии и Японии, — в 29 странах (+8 стран). Подробности в материале: Британский штамм коронавируса выявили ещё в семи странах

08:39 24.02.2021 Пандемия коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, закончится в начале 2022 года. Такое мнение высказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Читайте подробнее: В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 в мире

08:44 24.02.2021 25 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 23 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 20 носителей коронавируса

08:45 24.02.2021 Суммарное количество летальных исходов от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире за последнюю неделю — с 15 по 21 февраля — снизилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей, а число выявленных случаев заражения коронавирусом — на 11%. Об этом 24 февраля сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: В ВОЗ сообщили о снижении числа заразившихся коронавирусом в мире за неделю

08:46 24.02.2021 Общее число выявленных подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Мексики на сегодняшний день превысило 2,247 млн. Об этом 9 октября сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте также: В Мексике число выявленных носителей коронавируса превысило 2,247 млн

08:51 24.02.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 62,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 62,7 тыс. носителей коронавируса

08:54 24.02.2021 За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 февраля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения SARS-CoV-2

09:02 24.02.2021 Производство защитных щитов для медицинских работников в период пандемии. Аргентина. (сс) Ministerio de Cultura de la Nacion.

09:05 24.02.2021 Еврокомиссия закупит неэффективное лекарство от коронавируса на €1 млрд. Французский депутат Европарламента Виржини Жорон в журнале Valeurs actuelles назвала «невероятной авантюрой» закупку ЕК препарата ремдесивир. Дело в том, что он признан ВОЗ неэффективным для лечения коронавируса. Жорон пишет, что в 2020 году Еврокомиссия подписала контракт с лабораторией Gilead на покупку 500 тыс. доз ремдесивира по цене €2 тыс. за каждую. Общая стоимость контракта — €1,035 млрд. Депутат направила запрос. Комиссия ответила, что не была проинформирована о негативных результатах клинического исследования ремдесивира. Но в статье Valeurs actuelles утверждается, что комиссия была уведомлена о неэффективности препарата на следующий день после подписания контракта, а авторитетный научный журнал Science сообщает, что Gilead знала обо всём ещё раньше. Тем не менее ЕК не собирается ни пересматривать контракт, ни наказывать лабораторию. Жорон считает, что европейская администрация так продемонстрировала некомпетентность, и называет её беззубой. Цитата RT.

09:09 24.02.2021 Жители Австралии столкнулись с дефицитом рецептурных лекарств на фоне сокращения поставок лекарственных препаратов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты предупреждают, что это нынешняя ситуация с нехваткой лекарствами самая худшая с начала эпидемии, сообщает новостной портал 9News. Читайте подробнее: В Австралии заявили о дефиците ряда лекарств из-за пандемии

09:14 24.02.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 8007 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Об этом: В Германии за сутки выявили свыше 8 тыс. носителей коронавируса