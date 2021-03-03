Несмотря на заявления о замедлении темпов распространения коронавируса в мире, полная победа над пандемией пока ещё далека. Ежесуточно в мире регистрируются сотни тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2. Периодически появляется информация о выявлении новых штаммов вируса.

По данным экспертов, чтобы остановить пандемию, необходимо вкладывать деньги в создание заводов по производству вакцин от COVID-19. Между тем, согласно февральским данным ВОЗ, более чем три четверти из уже введенных 128 млн доз вакцин были использованы всего лишь в десяти странах, на долю которых приходится 60% мирового ВВП. Почти в 130 странах, в которых проживают 2,5 млрд жителей, вакцину ещё не получил ни один человек.

«Гонка вакцин против COVID-19 может принести нам как общую победу, так и общее поражение», — говорится в сообщении ВОЗ.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19
08:37 20.02.2021

За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 51 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает минздрав страны.

Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 51 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:50 20.02.2021

Президент Сербии Александр Вучич в интервью хорватской RTL 19 февраля рассказал о переговорах с Владимиром Путиным и китайскими властями по поводу закупок вакцины откоронавируса. Он также заявил, какую вакцину он выберет, а также рассказал о возможности производства вакцины «Спутник V» в Сербии.

Читайте подробнее: Президент Сербии рассказал о переговорах с Путиным по вакцине «Спутник V»

08:54 20.02.2021

Нарастающий общественный скептицизм в отношении вакцины от коронавируса AstraZeneca может сорвать планы по вакцинации населения в Евросоюзе, пишет 19 февраля британская газета The Guardian.

Подробности в материале: The Guardian сообщила о скептицизме, угрожающем вакцинации в Евросоюзе

08:55 20.02.2021

В течение ближайших дней суммарное количество летальных исходов от COVID-19 и вызываемых им последствий в США превысит 500 тыс. Об этом 20 февраля заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит телеканал CNN.

Об этом: Байден заявил, что число жертв от COVID-19 в США скоро превысит 500 тыс

09:22 20.02.2021

Медицинский работник в Нигере во время пандемии. (сс) Anna. psiaki

09:22 20.02.2021

В Польше официально подтвержден первый случай заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом, как передает Dziennik, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 19 февраля.

«Южноафриканский штамм SARS-CoV-2 распространяется по всему миру. За пределами Южной Африки он был обнаружен в Японии, Великобритании, Австрии и Норвегии. Теперь появился первый подтвержденный случай и в Польше», — отметил Недзельский.

Подробности в материале: В Польше выявили «южноафриканский» штамм коронавируса

09:30 20.02.2021

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет оснований считать, что с российской вакциной «Спутник V» могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил.

Читайте также: В WADA заявили, что не против использования вакцины «Спутник V»

09:39 20.02.2021

В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 4986 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 19 февраля.

Читайте подробнее: В Хорватии за сутки выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом

09:40 20.02.2021

Премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал отказ правительства страны от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что у препарата нет недостатков, и настаивает на приобретении вакцины. Об этом Матович сообщил на пресс-конференции, говорится в сообщении канцелярии правительства Словацкой Республики.

Об этом: Премьер-министр Словакии настаивает на закупке «Спутника V»

09:45 20.02.2021

В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2548 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 19 февраля.

Читайте также: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 398 случаев заражения SARS-CoV-2

09:47 20.02.2021

Правительство Индонезии продлило действие коронавирусных ограничений на Яве и Бали до 8 марта 2021 года, сообщает Kompas.

Об этом: В Индонезии до 8 марта продлят действия ограничений по COVID-19

09:58 20.02.2021

В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 116 674 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 82 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 19 февраля.

Подробности в материале: В Турции за сутки выявили 7419 случаев заражения коронавирусом

10:11 20.02.2021

Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что к концу 2021 года нелегко будет привить от коронавируса 182 млн жителей, сообщает Kompas.

Об этом: Глава Индонезии нацелен на вакцинацию 182 млн жителей страны

10:19 20.02.2021

В Грузии в течение последних суток в ходе 18 015 исследований на SARS-CoV-2 выявили 396 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 20 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса

10:28 20.02.2021

На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Читайте также: На базе США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса

10:30 20.02.2021

На Украине за время пандемии выявили 1 млн 299 967 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте также: На Украине за сутки выявили 6295 случаев заражения коронавирусом

10:33 20.02.2021

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 98 584 случая заражения. 3037 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 19 — за последние сутки. 89 022 пациента выздоровели. Лечение в стране проходят 6525 человек.

Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 415 носителей коронавируса

10:42 20.02.2021

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 97 909 случаев заражения коронавирусом. 61 605 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1636 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.

Читайте также: В Албании за сутки скончались 19 пациентов с COVID-19

10:45 20.02.2021

В ходе 600 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 84 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 80 случаев заражения коронавирусом

10:53 20.02.2021

В Иркутской области после коронавируса 18 детей заболели Кавасаки-подобным синдромом. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на слова и.о. заместителя главного врача по лечебной работе кардиологического центра Иркутской областной детской клинической больницы Вадима Альбота.

По его словам, часты случаи, когда перенесенный в легкой форме COVID-19 спровоцировал Кавасаки-подобный синдром.

«Данный синдром получил в мире еще одно название — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, похож по своим проявлениям на классическую болезнь Кавасаки, открытую доктором Т. Кавасаки в 1967 году. Определить ее возбудителя до сих пор не удалось. Заболевание относится к группе системных васкулитов», — пояснила руководитель первого российского центра исследований болезни Кавасаки им. Т. Кавасаки Людмила Брегель.

Об этом: В Приангарье выявили синдром Кавасаки у 18 детей, переболевших SARS-CoV-2

11:04 20.02.2021

В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 518 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 152 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 19 февраля.

Об этом: В Сербии за сутки выявили 2632 случая заражения коронавирусом

11:17 20.02.2021

В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1948 проведённых ПЦР-тестов, выявили 454 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Из больницы выписались 442 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 19 февраля.

Об этом: В Черногории за сутки выявили 454 случая заражения коронавирусом

11:39 20.02.2021

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» официально зарегистрирована на территории Ганы. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Гана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

Подробности в материале: Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане

11:44 20.02.2021

За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 191 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает минздрав ДНР.

Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили более 190 носителей коронавируса

11:55 20.02.2021

В Молдавии в течение суток 19 февраля выявили 1028 случаев заражения коронавирусом в ходе 3731 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса

12:01 20.02.2021

Власти Афганистана рассчитывают решить вопрос о поставке в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» как можно быстрее. Об этом 20 февраля заявил афганский посол в Москве Саид Тайеб Джавад.

Читайте также: Посол Афганистана: Кабул надеется на скорейшие поставки вакцины «Спутник V»

12:01 20.02.2021

Бывший американский президент Дональд Трамп выжил после заражения новой коронавирусной инфекцией, потому что ему повезло. Об этом главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал в интервью The Telegraph.

«Ему могло бы серьезно достаться. Я думаю, ему повезло», — отметил Фаучи.

Об этом: Фаучи: Трампу просто повезло выжить после COVID-19

12:06 20.02.2021

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована для применения в Республике Гана. Об этом 20 февраля сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Читайте подробнее: Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане

12:40 20.02.2021

Ампулы с вакциной Pfizer против коронавируса могут храниться при более высокой температуре, чем считалось ранее, пишет 19 февраля Politico.

Читайте также: Вакцину Pfizer против COVID-19 можно хранить при более высокой температуре

12:47 20.02.2021

Первая партия вакцины против COVID-19, экспортированная Китаем, доставлена в Венгрию. xinhuanet.com

12:53 20.02.2021

В Южной Корее выявили ещё 20 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте также: В Южной Корее выявили ещё 20 носителей новых штаммов SARS-CoV-2

13:19 20.02.2021

Правительство Индонезии подтвердило 8054 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

Читайте также: В Индонезии за сутки выявили более 8000 носителей коронавируса

13:31 20.02.2021

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед депутатами Национального собрания, заявил, что нуждается в «восьми или десяти днях», чтобы понять, следует ли «усилить или смягчить ограничения», направленные на борьбу с пандемией. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Le Figaro.

«Нам нужно от 8 до 10 дней, чтобы решить нужно ли усилить или смягчить ограничения», — заявил Макрон, поставив под вопрос недавнюю отмену карантина.

Две недели назад лидер Франции решил не вводить очередной, третий, карантин в стране, чтобы дать гражданам «продохнуть», но в связи с отсутствием снижения ежедневного прироста количества заразившихся SARS-CoV-2 может пересмотреть свое решение в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции был выявлен 24 116 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,560 млн.

Читайте также: Макрон объявил о возможном пересмотре антикоронавирусных мер

13:34 20.02.2021

С предложением провести обсуждение возможности поставок на Кипр российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» вне зависимости от процессов внутри Евросоюза обратились к Палате представителей страны двое ее депутатов. Об этом 20 февраля сообщает газета Phileleftheros.

Подробности в материале: В парламенте Кипра предложили обсудить вопрос об импорте «Спутника V»

13:40 20.02.2021

В 2020 году посещаемость кинотеатров в Южной Корее резко сократилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

Читайте подробнее: В Южной Корее из-за пандемии снизилась посещаемость кинотеатров

13:46 20.02.2021

Наступления третьей волны пандемии коронавируса в Польше следует ожидать в марте-апреле. Об этом 20 февраля заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью для Radio Zet.

«В связи с тем, что в марте и апреле мы ожидаем третью волну пандемии, мы снова рассматриваем возможность введения временных ограничений при пересечении государственных границ со странами-соседями по ЕС», — отметил Недзельский.

Об этом: В Польше назвали примерный срок наступления третьей волны пандемии

13:49 20.02.2021

В результате роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом власти Ивано-Франковской области Украины (Прикарпатье) разворачивают карантинные блокпосты, а также вводят особый режим въезда и выезда из региона. Такое решение 20 февраля приняла на своем заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Подробности в материале: В Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты из-за пандемии

13:57 20.02.2021

Пхеньян не ответил на предложении Пекина и Москвы о предоставлении вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Hankook Ilbo со ссылкой на представителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Об этом: Пхеньян не ответил на предложение КНР и РФ по вакцине от COVID-19 — NIS

14:22 20.02.2021

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в конце февраля или начале марта 2021 года в страну доставят 4,6 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.

Читайте также: Индонезия получит 4,6 млн доз вакцины AstraZeneca

14:23 20.02.2021

В Южной Корее намерены скорректировать правила социального дистанцирования путем упрощения нынешней пятиуровневой системы и минимизации запретов на эксплуатацию многоцелевых объектов. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.

Подробности в материале: В Южной Корее намерены пересмотреть правила социального дистанцирования

14:59 20.02.2021

Благодаря мерам, принятым правительством Грузии, рост ВВП в стране в 2021 году составит 5,3%. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 20 февраля сделала и. о. министра экономики Грузии Натия Турнава, выступая в парламенте.

Подробности в материале: Рост ВВП в Грузии в 2021 году составит 5,3% — минэкономики

15:25 20.02.2021

Решение Министерства иностранных дел России разослать всем посольствам в России приглашения на вакцинацию вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 20 февраля в социальной сети Facebook.

Читайте подробнее: В сети обсудили решение МИД РФ пригласить дипломатов на вакцинацию

16:23 20.02.2021

Подготовленный министерством здравоохранения и соцразвития Киргизии план по подготовке к третьей волне COVID-19 не отражает реальных потребностей на местах.

Подробности в материале: Минздрав Киргизии критикуют за плохую подготовку к третьей волне пандемии

16:57 20.02.2021

Партия из 150 000 доз вакцины Astra Zeneса от коронавируса прибудет в аэропорт Белграда имени Николы Теслы утром 21 февраля.

Читайте подробнее: В Сербии вакцинацию населения будут проводить четырьмя вакцинами

17:08 20.02.2021

Греция зарегистрировала 1460 новых случаев заражения коронавирусом за сутки к вечеру 19 февраля, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Сутками ранее в Греции выявили 1400 новых случаев заражения коронавирусом.

Подробности в материале: В Греции снизилось число заражений коронавирусом — но их всё ещё много

17:09 20.02.2021

Клеточный иммунитет является долгосрочным фактором в защите населения от эпидемических рисков, и потому ему не следует придавать первоочередное значение. Об этом 20 февраля заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова Константин Чернов на телеканале «Россия 24».

Читайте также: В Центре Чумакова оценили роль клеточного иммунитета для борьбы с эпидемией

17:17 20.02.2021

Почти 40 000 сертификатов о вакцинации были выданы в Греции онлайн в течение 24 часов с момента начала работы соответствующей платформы, сообщило министерство электронного управления 20 февраля.

Об этом: Греция выдала почти 40000 сертификатов о вакцинации в цифровом виде

18:24 20.02.2021

Таможенный контроль в аэропорту. США

18:29 20.02.2021

Монголия планирует вакцинировать всех совершеннолетних граждан к началу июля 2021 года.

Читайте также: Монголия планирует вакцинировать от COVID всех совершеннолетних граждан

18:30 20.02.2021

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил франкоязычным блогерам Mcfly & Carlito создать видео для YouTube про социальную дистанцию, на что блогеры ответили согласием. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает France Info.

Давид Коска и Рафаэль Карлье, снимающие видео под псевдонимом Mcfly & Carlito, опубликовали на своем юмористическом канале с 6,2 миллиона подписчиков видеообращение президента Республики, в котором тот предлагает записать видеорекомендацию французам соблюдать социальную дистанцию.

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Читайте также: Макрон бросил вызов блогерам YouTube