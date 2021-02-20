Улан-Удэ, 20 февраля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Арбитраж Бурятии получил иск от ООО «Авиакомпания «Байкал Аэро» к Бурятской таможне. Истец требует признать неправомерным односторонний отказ от исполнения контракта, обязать удалить запись о расторжении, а также содействовать при перегоне воздушного судна, включая обеспечение беспрепятственного прохождения пропускного режима на территории аэропорта «Восточный» (Улан-Удэ). Претензию из-за недочётов до 9 марта 2021 года оставили без движения, передаёт ИА REGNUM.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

Иск от авиакомпании к таможне поступил в суд 3 февраля 2021 года, но судья Богданова оставила его без движения в связи с необходимостью предоставить ряд дополнительных документов.

Истец требует признания «неправомерным решения ответчика от 21.12.2020 года об одностороннем отказе от исполнения контракта и аннулировании его», обязать удалить запись из единой системы о расторжении контракта, обязать предоставить «истцу техническую документацию в соответствии с контрактом», а также предоставить решение о способе перегона воздушного судна и содействовать при перегоне, в том числе «обеспечить беспрепятственное прохождение пропускного режима на территории аэропорта «Восточный», в котором на сегодня базируется воздушное судно.

По открытым данным, между сторонами в ноябре 2020 года был подписан контракт стоимостью 3 604 637,83 рубля на обеспечение стоянки и сохранности вертолёта Ми-8МТВ-1, а также ряд работ, включая предварительную подготовку к полётам и его мойку. В карточке контракта указано, что исполнение контракта прекращено, а по нему имелись требования заказчика об уплате неустойки, несколько актов о невыполнении работ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Авиакомпания «Байкал Аэро» учреждено в мае 2017 года в Бурятии. Компания принадлежит Елене Клементьевой. Директор — Евгений Поздняков. Основной вид деятельности — аренда воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров.