Владивосток, 20 февраля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В мэрии Владивостока 20 февраля в рабочем кабинете обнаружили тело и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации Александра Скорлякова, пишет PRIMPRESS.

Tacinskaya.ru ЧП

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По словам источника издания, чиновник покончил с собой. Никаких подробностей пока нет.

Александра Скорлякова среди коллег считали одним из самых надежных сотрудников, отзывы положительные. Обычно про таких говорят: «На них всё держится».

Ему было 54 года.

Как сообщало ИА REGNUM, после произошедших 6 января 2021 года на территории Капитолия беспорядков двое полицейских покончили с собой.