Онгудайский район, Алтай, , 08:12 — REGNUM Онгудайский район Республики Алтай за два дни лишился лидеров. 19 февраля в отставку ушёл глава района Андрей Мунатов. За день до этого заявление подписал председатель райсовета Мирон Бабаев, передаёт портал «Новости Горного Алтая».

Районный совет депутатов назначил проведение сессии на следующей неделе, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

«Исполнение обязанностей как спикера райсовета, так и главы района будет определено в соответствии с уставом муниципального образования», — передают журналисты со ссылкой на источник.

Напомним, практически вся первая половина 2020 года в Онгудайском районе прошла под знаком борьбы райсовета с главой. В конце апреля депутаты отправили его в отставку, обвинив в неисполнении своих обязанностей. Однако за Мунатова вступился глава региона Олег Хорохордин, а также суд, который отменил решение райсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года депутаты проголосовали за отмену своего же решения об отставке главы муниципального образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты на Алтае отменили своё решение об отставке главы района