Москва, , 08:14 — REGNUM Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в шутливой форме отреагировал на посадку аппарата Национального управления по аэронавтике и Космосу США (NASA) на Марс.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал он на своей странице в соцсети Twitter и прикрепил к сообщению картинку, на которой его лицо наложено поверх фотографии, сделанной аппаратом Perseverance после посадки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют успехи NASA в освоении Марса, однако призывают помнить и о российской космической программе.