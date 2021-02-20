Чебоксары, , 08:11 — REGNUM В Чувашии на торги повторно выставляется производственно-технологический комплекс обанкроченного «Чувашского бройлера». Цена лота в очередной раз снизилась, по сравнению с первыми торгами цена упала на 20%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Начальная цена предприятия на повторных торгах составила 430 885 025 рублей. Это на 10% (или на 47,8 млн рублей) меньше, чем было на предыдущих торгах.

Торги пройдут в форме открытого аукциона, который назначен на 2 апреля.

Напомним, что «Чувашский бройлер» в 2020 году выставлялся на торги в апреле и августе, тогда начальная цена составляла 538 085 564 рубля. Торги были признаны не состоявшимися. После этого лот подешевел на 11% (или на 59,3 млн рублей) — до 478 761 139 рублей. Но и тогда не нашлось желающих приобрести птицефабрику.

Таким образом, по сравнению с торгами, которые прошли в апреле и августе 2020 года, стоимость лота упала почти на 107,2 млн рублей, или почти на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал банкротом ОАО «Чувашский бройлер», где 49% акций в уставном капитале принадлежат республике.

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