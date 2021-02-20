Москва, , 08:09 — REGNUM В Москве с 1 марта большинство госуслуг по операциям с землей и недвижимостью переходит в онлайн-формат. Их можно будет оформить через портал mos.ru, сообщается на сайте градоначальника.

В исключительно цифровой формат будет переведена 21 госуслуга. Так, только онлайн можно будет получить госуслугу для строительства, реконструкции и благоустройства столичной земли физическим и юлицамлицам, а также госуслуги, по аренде недвижимости.

В настоящее время в Москве в сфере имущества, земли и жилья доступны 35 госуслуг. Из них 24 можно получать онлайн и частично в бумажном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале государственных услуг mos.ru создан новый сервис для безопасного совершения сделок с недвижимостью в Москве.

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