Барнаул, , 08:09 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2234 человека, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 259 человек, +31 за последние сутки) и ОРВИ (23 660 человек, +107 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 42 407 (+151 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 362 (за последние сутки данные не изменились), к аппаратам ИВЛ подключены 97 пациентов (-4 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 1898 детей (+14 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 37 890 человек (+137 за последние сутки).

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