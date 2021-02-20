Нью-Йорк, США, , 08:09 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 19 февраля завершили день незначительным разнонаправленным движением.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones подорожал на несущественные 0,98 пункта (0,00%), до уровня 31 494,32 пункта. S&P 500 упал на 7,26 пункта (0,19%), до уровня 3906,71 пункта. Nasdaq к завершению прибавил 9,11 пункта (0,07%), поднявшись до уровня 13 874,46 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,48 (2,45%), до уровня $59,04 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля цены эталонных сортов нефти дружно идут вниз.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены эталонных сортов нефти дружно идут вниз