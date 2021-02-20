Джакарта, , 08:05 — REGNUM Индонезия снова проведет Тихоокеанскую торгово-инвестиционную выставку в Новой Зеландии, сообщает CNN Indonesia.

Тихоокеанская выставка — крупнейшая и наиболее обширная выставка торговли, инвестиций и туризма в Тихоокеанском регионе. Выставка также стала крупнейшим торговым мероприятием, которое правительство Индонезии когда-либо проводило за рубежом.

Ожидается, что в 2021 году выставка пройдет в Крайстчерче в середине октября.

«Я верю, что эта вторая выставка будет столь же успешной, как и первая, и даже больше, учитывая интерес, проявленный потенциальными участниками через несколько недель после того, как мы открыли первую выставку», — отметил посол Индонезии в Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская мебель, которая славится использованием высококачественного дерева и уникального дизайна, пользуется популярностью в Финляндии.

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