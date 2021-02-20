Оренбург, , 08:04 — REGNUM В Оренбурге очень остро стоит проблема бездомных животных. Аукционы на услуги по отлову бродячих собак проводились неоднократно, но не пользовались спросом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В 2020 году объем выделенной субвенции составил 1,5 млн рублей, однако освоить удалось только 900 тысяч рублей. Причиной названо отсутствие исполнителей услуги по отлову собак. На многочисленные объявленные УЖКХ аукционы не поступало заявок.

В 2021 году из областного бюджета Оренбургу выделено 2 259 000 рублей. Эта сумма позволит произвести отлов и содержание всего 295 особей. В мэрии признают, что такого финансового объема явно недостаточно для снятия напряжения в сложившейся вокруг бездомных животных ситуации.

«В настоящий момент по поручению главы Оренбурга Владимира Ильиных администрация города рассматривает несколько варианты решений проблемы и выхода из сложившей ситуации. В ближайшее время максимально эффективное решение будет принято, о чем будет сообщено дополнительно», — сообщили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в суд Оренбурга поступил иск от прокуратуры, которая требует от чиновников заняться отловом и создать в муниципалитете приют для бездомных животных.

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