Нур-Султан, , 08:04 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 827 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 206 652.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 2683.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 190 610 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено свыше 900 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.