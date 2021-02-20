Челябинск, , 08:03 — REGNUM Житель Челябинска отсудил более 7,3 млн рублей за автомобиль с плесенью. Решение принял Челябинский областной суд.

Как пишет Накануне.Ru, гражданин купил внедорожник в 2018 июне года. Однако через несколько месяцев выяснилось, что при выезде Volkswagen Touareg из гаража окна моментально застывали, а затем в салоне появился затхлый запах и пошла плесень. В сентябре 2019 года у ребёнка владельца автомобиля обострилась аллергия. Гражданин обратился к автодилеру и потребовал расторгнуть договор купли-продажи, однако ответа не получил и подал заявление в суд.

В августе 2020 года суд признал этот договор недействительным и взыскал с автоцентра уплаченные за машину порядка 5 млн рублей, штраф за не удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке, убытки и расходы по оплате госпошлины, в размере порядка 2 млн рублей.

Челябинский облсуд затем подтвердил, что автоцентр должен расторгнуть договор купли-продажи и заплатить автоволадельцу.