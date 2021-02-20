Москва, , 08:10 — REGNUM Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы, где состоятся сразу два заседания по его делам. Время до первого заседания он проведёт в конвой-комнате.

Автозак с блогером прибыл из СИЗО «Матросская тишина» более чем за два часа до начала заседания. Автомобиль сопровождали машины ДПС.

Обстановка у суда спокойная, меры безопасности усилены, сообщает ТАСС.

20 февраля в 10:00 мск Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде начнет рассматривать апелляционную жалобу Навального на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Во второй половине дня запланировано заседание по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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