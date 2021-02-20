Улан-Удэ, , 08:00 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 32 915.

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К настоящему времени 30 590 человек выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 155 за последние сутки. В стационарах остаются 727 пациентов с COVID-19, в амбулаторном режиме на дому лечатся ещё 898 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1260 коек, занято — 727, свободно — 533 койки. Занятость коечного фонда составляет 57,8%», — отметили в штабе.