Барселона, Испания, , 07:57 — REGNUM По меньшей мере четыре человека были задержаны в ряде городов автономного сообщества Каталония в Испании 19 февраля из-за беспорядков, вспыхнувших после ареста рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщается на странице в Twitter каталонской провинции.

Двое протестующих задержаны в Барселоне и еще двое — в Жироне. Демонстрации также охватили города Вильяфранка-дель-Пенедес, Таррагон, Вальядолид и Валенсия. Акции протеста и связанные с ними беспорядки проходят в испанских городах уже четвертые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, осужденный за прославление терроризма и оскорбление короны Пабло Асель был арестован полицией 16 февраля.

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