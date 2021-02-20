Кабул, , 08:05 — REGNUM В столице Афганистана Кабуле в результате двух взрывов, прогремевших 20 февраля, погибли два человека и двое получили ранения. Об этом со ссылкой на полицию сообщает национальный телеканал 1TV.

По данным правоохранителей, в двух районах Кабула взорвались заминированные автомобили. О причастности какой-либо террористической группировки к произошедшему пока не сообщается.

Напомним, 10 февраля в результате серии взрывов бомб, нацеленных на кабульскую полицию, погибли начальник районной полиции и его телохранитель, также были ранены пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро полицейских погибли в результате взрыва в провинции Кунар на востоке Афганистана. Установленное на обочине дороги взрывное устройство сработало во время проезда полицейского автомобиля.

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