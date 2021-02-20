Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбурге прокуратура поджала иск к мэрии, требуя решить проблему, которая сложилась в городе с бродячими собаками, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Оренбурга.

Надзорное ведомство просит признать бездействие чиновников по организации отлова бездомных животных незаконным, а также требует создания приюта для бродячих собак.

Административное исковое заявление принято к производству суда. На 5 марта назначено судебное заседание.

Стоит отметить, что в муниципалитете заметно увеличилось число бродячих собак. Стаи животных, которые ведут себя враждебно, вселяют в людей страх.

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