Пенза, , 07:55 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 20 февраля достигло 426 человек. За сутки скончались еще два пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — женщина и мужчина. 89-летняя пациентка страдала ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, ожирением 1 степени и нефроангиосклерозом. 69-летний пациент имел ожирение 3 степени, артериальную гипертензию, хроническую сердечную недостаточность и ряд других патологий. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в регионах России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 3,23 млн человек. Наибольший интерес к прививочной кампании проявляют жители Дальнего Востока, а Сахалин оказался лидером в стране по числу вакцинированных.

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