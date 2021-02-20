Хабаровск, , 07:56 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 20 февраля вручил 30 офицерам, прапорщикам и сержантам премии главы как лучшим представителям профессии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Лауреаты премии — отличники боевой и общественно-государственной подготовки, имеющие поощрения за выполнение поставленных задач, настоящие профессионалы своего дела.

В числе награжденных — военнослужащие ВВО, ФСБ, Хабаровского пограничного института, войск Национальной гвардии и Амурского спасательных центра МЧС России.

Михаил Дегтярёв вручил в честь Дня защитника Отечества свидетельства лауреатов премии, памятные подарки — именные наручные часы и денежное поощрение в три тысячи рублей.

«Служба на дальневосточных рубежах нашей Родины всегда была в почете. Так или иначе в Хабаровском крае практически каждая семья связана с армией, немало и военных династий. Благодарю вас за достойное исполнение своего воинского долга. Спасибо вам за помощь, которую оказываете жителям края при ликвидации и предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций, а также за участие в борьбе с эпидемией коронавируса», — сказал Михаил Дегтярёв на торжественной церемонии награждения.

Глава региона возложил венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Славы и к монументу в память о советских и российских воинах, павших в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты движения «Волонтёры Победы» предлагают жителям России и стран ближнего и дальнего зарубежья присоединиться к проекту «Письмо Победы», чтобы написать слова благодарности защитникам Отечества.