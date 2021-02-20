Салехард, , 07:47 — REGNUM На Ямале насчитывается более 200 охотников, желающих добыть в этом сезоне бурого медведя. Об этом сообщает пресс-служба департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

Почти половина заявлений на разрешения поступила от охотников из Шурышкарского района. Лимит и квоты добычи в весеннюю охоту на Ямале — 315 бурых медведей. В основном отстрел косолапых разрешён в Пуровском и Шурышкарском районах.

Ведомство напоминает, что разрешения на охоту в регионе выдаются по определению генератора случайных чисел. В состав комиссии по распределению разрешений на охоту входят общественники, которые могут убедиться в открытости и честности проведения жеребьёвки.