Ульяновск, , 07:47 — REGNUM В Ульяновской области ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии, отмечают, что утром 20 февраля по северо-западу области ожидается морозная погода, температура снизится до −30…−32 градусов.

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности: в период с 20 по 25 февраля сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на девять градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Напомним, что в школах отменяются уроки. Решение о том, в каких классах отменяются занятия, принимает руководство образовательного учреждения с учётом согласования с учредителем.

Как сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень погодной опасности означает опасные погодные условия. За ним идёт самый высокий уровень погодный шкалы — красный: он означает экстремально опасные погодные условия.