Москва, , 07:43 — REGNUM Генпрокуратура России с 15 февраля проводит внеплановую проверку в Министерстве культуры РФ, сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации, целью проверки является расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий. На первом этапе прокуроры сформируют список вопросов к министерству.

Отмечается, что проверка продолжится до 16 марта.

Добавим, что в 2021 году Минкультуры увеличило число плановых проверок своих подведомственных учреждений. Нарушения, в частности, были выявлены по итогам проверки закупок Третьяковской галереи.

Читайте ранее в этом сюжете: По итогам проверки закупок Третьяковской галереи выявлены нарушения