Москва, , 07:42 — REGNUM Российская авиационная гиперзвуковая ракета «Гремлин» будет испытана в 2023 году. Об этом 20 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на график работ.

Разработка аппарата началась в ноябре 2018 года с опытно-конструкторских работ, контракт на выполнение которых Минобороны РФ подписало с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

При этом запланированные характеристики ракеты не разглашаются. Однако, в документах упоминается «изделие 70» как одно из составных частей «Гремлина».

Под этим наименованием известен прямоточный ракетный двигатель, который проектирует Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». Он предназначен для доставки гиперзвуковых боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны РФ планирует дополнительные закупки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности.

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