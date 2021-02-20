Пермь, , 07:42 — REGNUM Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести доследственную проверку по факту ситуации, которая сложилась в Перми с жильцами аварийного дома. По телевидению был показан сюжет о том, что люди проживают в опасных условиях, в страхе за свое здоровье и жизнь.

Расселение аварийного дома запланировано только в 2024 году. Ситуацию усугубила коммунальная авария. После прорыва По ТВ сообщили, что трубы одну из квартир затопило кипятком, и впоследствии на женщину чуть не рухнули части потолка. Жильцы винят в бездействии управляющую компанию и коммунальщиков.

Органами СУ СК России по Пермскому краю организована проверка. Следователям предстоит дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц муниципального образования и сотрудников управляющей компании.