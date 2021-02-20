Пенза, , 07:55 — REGNUM Жители Пензенской области по итогам 2020 года взяли в банках пости 16 тыс. ипотечных жилищных кредитов в размере свыше 30 млрд рублей. Это превышает показатель предыдущего года по количеству на 46,3%, по сумму — на 58,9%. Об этом сообщает пресс-служба пензенского отделения ЦБ РФ.

По состоянию на 1 января 2021 года совокупный кредитный портфель жителей области составил более 136 млрд рублей, что больше, чем на начало прошлого года на 14%. Объем обязательств пензенцев по ипотечным жилищным кредитам возрос на 24,1% (до 62 млрд рублей), по другим видам кредитов — на 6,7% (до 74 млрд рублей). Доля просроченной задолженности по ипотеке регистрируется в Пензенской области на уровне 0,6%. Более доступными кредиты сделали: запуск госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%, сельская ипотека, снижение ключевой ставки банком России до 4,25%.

ИА REGNUM напоминает, российские банки в 2020 году выдали ипотечных кредитов на 2,2 трлн рублей, что на 38,2% превышает показатель предыдущего года, За год населению выдано 792 тыс. кредитов — на 27% больше, чем в 2019 году. При этом ипотечный портфель банков к концу 2020 года составил 4,6 трлн рублей, количество кредитов в нём — 2,5 млн.

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