Чебоксары, , 07:37 — REGNUM В Чувашии за год вдвое выросло количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном банке республики со ссылкой на данные Московской биржи.

По информации на начало 2021 года, частные инвесторы Чувашии открыли более 27 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе за четвёртый квартал 2020 года количество ИИС возросло на 19%, в целом за год — вдвое.

В банке поясняют это тем, что ИИС имеют потенциально более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами, и инвесторы получают льготы в форме вычета по налогу на НДФЛ.

Управляющий национальным банком Чувашии Александр Логвинов напоминает, что «любые инвестиции» на фондовом рынке связаны с риском:

«Получение дохода не гарантировано, а средства не застрахованы государством».

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2021 года в Чувашии объём вкладов и других средств на банковских счетах физических лиц достиг 160 млрд рублей, что на 14% больше уровня 2019 года. 93% вкладов хранятся в национальной валюте.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Чувашии хранят в банках 160 млрд рублей