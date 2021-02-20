Токио, , 07:36 — REGNUM В Японии зафиксировали первый случай побочного эффекта при вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo.

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Сообщается, что японское правительство уже получило первый отчет о выявленном побочном эффекте. По его данным, случай был зафиксирован в больнице префектуры Тояма. Там у пациента после прививки выявили крапивницу. Теперь этот случай изучают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля представитель японского филиала фармацевтической компании AstraZeneca заявил о намерениях произвести в Японии более 40 млн доз вакцины. Ее будет выпускать завод в префектуре Хёго на западе страны.