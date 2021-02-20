Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 20 февраля 2021, 07:31 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковые требования департамента природно-ресурсного регулирования Ямала в отношении ООО «Корпорация Роснефтегаз» на 19,46 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в 2018 году в результате деятельности ООО «Корпорация Роснефтегаз» был нанесён вред озеру в районе Коротчаево города Новый Уренгой.
Согласно вердикту суда, корпорация обязана выплатить свыше 19 млн рублей ущерба, нанесённого водному объекту.