Усть-Катав, Челябинская область, , 07:31 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 столкнулось пять автомобилей. Авария произошла вечером 19 февраля, сообщает региональная Поисково-спасательная служба.

Столкнулись три легковых машины и два грузовика. Погибла водитель автомобиля Fiat, 2000 года рождения. Всего в этой машине и в автомобиле «ВАЗ-2112», на которые пришёлся основной удар, оказались травмированы пять человек.

С места ДТП госпитализировали троих человек. Среди них водитель и 2 пассажира автомобиля «ВАЗ-2112».