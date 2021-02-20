Благовещенск, , 07:31 — REGNUM В Благовещенске 20 февраля нашли пропавшего 17 февраля девятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

«Мальчика обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский» при проверке круга общения ребёнка», — говорится в сообщении. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что ребёнок ушёл из дома 17 февраля. Сообщение о его пропажи поступило в правоохранительные органы 19 февраля. В его поисках вместе с правоохранителями участвовали волонтёры местных поисковых отрядов.

По предварительным данным, мальчик воспитывался в неблагополучной семье.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего школьника — его тело было обнаружено 19 февраля возле девятиэтажного дома.

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