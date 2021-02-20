Симферополь, , 07:29 — REGNUM Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, сообщили 20 февраля в пресс-службе управления дорог «Тамань».

"Крымский мост работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ограничения для движения легкового транспорта сняли в 6:00 по московскому времени, для грузового — в 6:30.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Крымский мост временно перекрыли 19 февраля из-за сильного снегопада и бокового ветра. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что уборку дороги от снега не выполнила подрядная организация.

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