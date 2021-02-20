Москва, , 07:28 — REGNUM С 1 марта 2021 года в Москве исключается возможность получения не в электронном виде всех госуслуг, которые касаются сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее. По данным официального сайта мэра и правительства Москвы, исключительно в онлайн-формат переведут 21 госуслугу Департамента городского имущества для совершения операций с нежилыми зданиями, помещениями и земельными участками.

«Перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид начался в прошлом году, — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — До конца года электронными станут и оставшиеся 11 госуслуг, необходимых для действий с жилой недвижимостью. Сейчас три из них доступны онлайн и на бумаге, а остальные оформляются только в бумажном виде».

Напомним, что всего Департамент городского имущества оказывает 35 услуг.

По словам руководителя департамента Максима Гамана, среди госуслуг, которые теперь будут предоставляться в цифровом режиме, самыми востребованными являются услуги для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков. В 2020 году ими воспользовались почти 20 тысяч раз.

Отметим, что получения онлайн-услуг в имущественно-земельной сфере в Москве заявитель должен зарегистрироваться на портале mos.ru, а также получить электронную подпись.