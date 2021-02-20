Пласт, Челябинская область, , 07:16 — REGNUM В Челябинской области имам мечети Пласта жалуется на невозможность его детям совершать намаз в школе. Заявление он написал в прокуратуру, пишут СМИ.

По данным издания «Первое областное», время намаза совпадает с уроками. Дети имама вынуждены отлучаться на молитву, но педагоги не приветствуют их уход с занятий, а также, якобы им не нравится то, что сыновья гражданина молятся в здании школы. Также в заявлении на имя прокурора сказано, что мусульманских детей якобы приобщают к православию.

Глава пресс-службы челябинского областного минобразования Светлана Платонова пояснила журналистам, что православие в школах не навязывают, а те произведения, которые значатся в школьной программе, являются элементами мировой художественной культуры. Также она добавила, что школы являются светскими учреждениям и не должны создавать условия для религиозных обрядов.