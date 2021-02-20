Санкт-Петербург, , 07:16 — REGNUM В Ленинградской области 19 февраля прошли первые в текущем году боевые стрельбы тяжёлых самоходных огнемётов «Солнцепёк» Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты ЗВО совершили марш на полигон в Ленобласти на штатной технике. В ходе практических занятий расчёты отработали нормативы по заряжанию огнемётных систем, маскировке, выдвижению на огневые позиции и совершению противоогневого манёвра.

«Расчёты огнемётов применили неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении, отработав поражение железобетонных и каменных укреплений, которые имитировали огневые точки, командные пункты и склады материальных средств условного противника», — говорится в сообщении.

Разведывательные подразделения полка своевременно обнаружили и передали координаты целей, что обеспечило высокую точность залповой стрельбы. Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» также подтвердили успешное поражение целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 19 февраля завершились лётно-тактические учения дальних бомбардировщиков Ту-22М3 авиационного полка ВКС России.

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