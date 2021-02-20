Техас, , 07:12 — REGNUM Власти американского штата Техас развернули сотни центров обогрева для замерзающего населения, следует из данных интерактивной карты, размещённой на сайте Техасского управления по чрезвычайным ситуациям (TDEM).

«Чтобы найти ближайшее утеплённое убежище, воспользуйтесь картой ниже или позвоните по телефону 211 для получения информации о дополнительной помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приход арктической воздушной массы на юг США вызвал повсеместное отключение электричества, в том числе в соседней Мексике.

По информации газеты The Washington Post, с 14 февраля в стране погибли от переохлаждения не менее 47 человек, из которых 30 умерли в Техасе. Ранее пострадавший от непогоды штат пообещал посетить президент США Джо Байден.

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