Луганск, , 15:34 — REGNUM В минувшие сутки вооруженные силы Украины один раз нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 20 февраля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Читайте также: ВСУ за неделю четыре раза обстреляли территорию ЛНР

Обстрел велся из населенного пункта Луганское. За истекшие 24 часа украинские силовики совершили три выстрела из гранатомета СПГ-9 по населенному пункту Калиновка. Также по указанному населенному пункту был открыт огонь из крупнокалиберного пулемета.

На данный момент информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Читайте также: Боевики ВСУ один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины один раз нарушили перемирие в ЛНР.

Читайте также: Зеленский поручил пересмотреть сценарии развития событий в Донбассе