Салехард, , 07:10 — REGNUM День оленевода на Ямале в 2021 году состоится в усечённом формате и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Любимый праздник ямальцев будет проводиться только на открытом воздухе, ярмарочные и развлекательные площадки рассредоточатся на обширной территории.

В связи с эпидобстановкой по коронавирусу отменяется ряд привычных мероприятий. Например, в Надыме отменили традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала. Другие спортивные состязания пройдут без приглашения гостей из других муниципалитетов. Спортсмены покажут себя в тройном национальном прыжке, перетягивании палки, метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты и национальной борьбе.

В День оленевода в столице Ямала пройдёт этап чемпионата России по снегоходному кроссу, запланированы полёты лёгкой и сверхлёгкой авиации, а также показательные выступления планеристов и профессионалов по сноукайтингу.

Отмечается, что День оленевода на Ямале пройдёт с конца февраля по апрель.