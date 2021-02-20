Петропавловск-Камчатский, , 07:07 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили ещё 38 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 39). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 223 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В крае идёт постепенное снижение ежесуточно выявляемых носителей коронавируса — изо дня в день их фиксируется всё меньше.

За сутки медики закрыли 54 больничных листа в связи с полным выздоровлением пациентов. За всё время справились с болезнью 11 705 человек.

Ещё 25 носителей коронавируса врачи направили в стационары для прохождения лечения. Всего в ковидных госпиталях лечатся 263 пациента. У 222 больных на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию. Из 640 созданных в инфекционных стационарах коек свободны 377.

За весь период пандемии в крае провели уже почти 309 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекции.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за всё время на Камчатке от COVID-19 скончались 118 пациентов. За последние сутки смертельных исходов среди носителей коронавируса не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 3,23 млн человек. Наибольший интерес к прививочной кампании проявляют жители Дальнего Востока, а Сахалин оказался лидером в стране по числу вакцинированных, такие данные приводитРБКв результате опроса региональных оперативных штабов и минздравов.