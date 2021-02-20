Никосия, , 07:07 — REGNUM Открытие въезда на Кипр для российских туристов отложено до 1 апреля. Об этом 19 февраля сообщили в посольстве РФ в Никосии.

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Ранее кипрские власти объявили, что путешественники из России смогут посещать республику с 1 марта. В сообщении отмечается, что министерство здравоохранения Кипра будет еженедельно, в зависимости эпидемиологической обстановкой, пересматривать статус стран для въезда их граждан на свою территорию.

«Перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля. Сообщается также, что минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки», — говорится в заявлении дипмиссии, текст которого приводит «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Кипра не будут требовать от туристов справки о прививке против COVID-19.

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