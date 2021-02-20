20 февраля 2021 | Время чтения 7 мин

Истязатели животных в России чаще всего отделываются штрафами. Уголовные дела воспринимаются пока как нечто исключительное и резонансное

Наталия Николаева, , 13:21 — REGNUM В России уже два года как принят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которого зоозащитники ждали десятки лет, вступивший в полную силу в 2020 году. Его цель — «укрепление нравственности, соблюдения принципов гуманности» при обращении с животными как «с существами, способным испытывать эмоции и физические страдания». Этот закон — обращение внимания властей на городских обитателей, которые стали частью нашей жизни: речь не только о кошках и собаках, но и о других питомцах. И хотя в центре закона — защита животных, в том числе в части эксплуатации на зрелищных и цирковых мероприятиях, но косвенно он привлекает внимание общества и к другим живым существам, живущим рядом с человеком, но остающимся словно невидимками, — например, к птицам.

Кайт — участник флешмоба Фото пресс-службы минприроды из аккаунта правительства Ульяновской области в соцсети«ВКонтакте»

В Чебоксарах © ИА REGNUM

В законе также прописана «ответственность человека за судьбу животного». Но законом не отменить человеческую жестокость, и в России всё так же регистрируют дикие случаи варварского отношения к животным, «каратели» вряд ли задумываются о том, что животные — такие же живые существа. И хотя за издевательства предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, по факту жёсткие санкции применяются очень редко — зачастую истязатели животных отделываются штрафами. Уголовные дела воспринимаются пока как нечто исключительное и резонансное.

И в этой ситуации роль народных изобличителей нередко берут на себя зоозащитники, спасая животных и распространяя информацию о происшествии. Органы власти зачастую остаются в стороне, подключаясь разве что в случае нападения бездомных животных на людей. Хотя есть и исключения.

Что «натворил нелюдь»

Дикая история произошла на днях в Ульяновске. В гаражно-строительном кооперативе до полусмерти был избит сторожевой пёс Боцман, который содержался на цепи и с которым не боялись играть даже местные детишки. В результате избиения его морда превратилась в кровавое месиво: по неофициальным данным, били деревянным черенком, который от ударов сломался в нескольких местах. Помимо множественных гематом, рентген показал перелом левой глазницы, перелом лобной кости черепа, тяжёлую черепно-мозговую травму, неврологический дефицит третьей степени, также сильное повреждение левого глаза. Овчарка находится в тяжёлом состоянии, ветеринары пока не дают прогнозов.

По словам очевидцев, которые приводятся в местной прессе и социальных сетях, этому предшествовал приезд мужчины и женщины на «Жигулях»: последняя утверждала, что собака поцарапала их машину, якобы потребовала компенсацию от председателя ГСК, и после отказа мужчина стал избивать собаку. На шум выбежал охранник, в адрес которого якобы тоже сыпались угрозы расправы. Так это было или нет, предстоит установить правоохранителям.

История дошла до губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который на своей странице в инстаграме признался, что его «до глубины души поразил этот случай»:

«Больно смотреть, что натворил нелюдь с верным псом по кличке Боцман. Всю жизнь держу дома собак, поэтому не смог пройти мимо этого возмутительного случая. Правоохранители проводят проверку, преступника нашли. Обратился с просьбой к начальнику УМВД России по Ульяновской области взять случай на личный контроль… Считаю, что за жестокое обращение с животными нужно наказывать по всей строгости закона».

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Кайт — участник флешмоба Фото пресс-службы минприроды из аккаунта правительства Ульяновской области в соцсети«ВКонтакте»

В администрации губернатора отмечают, что в Ульяновской области запущен флешмоб «Боцман, живи!», в рамках которого призывают жителей публиковать фотографии домашних питомцев. Первым участником флешмоба стало министерство природы и цикличной экономики, разместив фотографию кота Кайта, которого в декабре 2020 года спасли на мусорной станции: его вытащили из мешка на мусоросортировке. Его спас сортировщик, вспоров пакет до запуска в сепаратор и с удивлением вытащив из него упитанного и испуганного домашнего кота. «Усатого» взяло на содержание министерство природы Ульяновской области, введя неофициальную должность заместителя министра по обращению с животным миром.

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Отметим, что в Ульяновске при сортировке мусора рабочим удавалось спасать и более экзотических животных — в частности, ежей, черепах, ящериц.

Скандал в Севастополе

В декабре 2020 года скандал разразился в Севастополе, в центре него оказался один из приютов, работающий по муниципальному контракту: на местом телеканале показали истощенных собак и мертвых щенков в вольерах. Это возмутило губернатора Михаила Развожаева, по поручению которого была сформирована комиссия для проверки работы приюта.

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«В случае подтверждения данного факта, мы будем обращаться в правоохранительные органы, так как такие действия влекут за собой уголовную ответственность», — отметил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Война с собаками в Улан-Удэ

В столице Бурятии Улан-Удэ неизвестные поджигают приюты для бездомных животных. Зоозащитники оценили это как «беспрецедентную выходку». Против попыток самосуда над животными выступил глава города Игорь Шутенков. По его словам, это угроза в том числе для самих горожан, поскольку при поджоге собаки могут оказаться на улице. Кроме того, фиксируются факты использования отравы для собак. Организаторам мэр пригрозил уголовной ответственностью.

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Привязанная к бамперу лиса

В Ставропольском крае в 2020 году после возмущения жителей Минеральных Вод министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона направило в полицию обращение для возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Этому предшествовало появление в краевом сегменте социальных сетей фотографии с лисой, привязанной к бамперу автомобиля, с надписью «Производственная охотничья инспекция».

Подробнее: На Ставрополье возмущены поступком мужчины, привязавшего лису к бамперу

Запечатлённое убийство

В Коми в 2019 году резонанс вызвало убийство собаки в центре села Визинги. Видеозапись издевательств была размещена в социальных сетях. Из предварительных показаний следовало, что собака стала не нужна хозяйке и её решили убить. По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель, совершённое группой лиц» (ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Подробнее: За жестокое убийство собаки открыто уголовное дело в Коми

Митинг в Курске

В Курсе в 2019 году зоозащитники устроили митинг, потребовав привлечь к ответственности двух мужчин, убивших домашних собак. Тогда неравнодушие проявил депутат городского собрания Дмитрий Гулиев, отметив, что фигуранты обоих громких ЧП «отделались легким испугом», «несмотря на наличие большого количества доказательств, свидетелей» и даже видеозаписи.

Подробнее: Живодёры в городе: Курск попал в «правовой вакуум»

«Статья 245 УК РФ в Курске не работает, как будто мы находимся не в России, а в правовом вакууме! По статистике, большая часть убийц в детстве были живодерами, и недавнее громкое убийство с расчленением в нашем же регионе это подтверждает: преступник ранее вешал кошек» — заявил Дмитрий Гулиев.

Чувашский Хатико

Но есть истории и со счастливым финалом. В феврале 2021 года в Урмарском районе Чувашии администрация муниципалитета не прошла мимо истории с овчаркой, которую около недели жители деревни Ковали наблюдали на остановке: она каждый день приходила на это место и кого-то ждала. Её уже прозвали местным Хатико, некоторые были готовы приютить овчарку. После того как история получила огласку, 18 февраля администрация Урмарского района распространила следующее сообщение:

«Со слов очевидцев, возле собаки остановилась автомашина «Рено-Дастер» серебристого цвета. Водитель окликнул собаку по кличке, она с радостью запрыгнула в машину. Скорее всего, хозяин собаки нашёлся».

Охота на кошек и ворон

Отдельные чиновники отличаются порой редкостными идеями. Возвращаемся в Ульяновскую область: в 2019 году местное минприроды заявило о разработке проекта по отстрелу собак, кошек, ворон и бакланов, ссылалось на то, что они являются переносчиками различных заболеваний и наносят «вред биоресурсам». В частности, «дикие кошки разоряют птичьи гнёзда», ушедшие с подворий собаки сбиваются в стаи, а бакланы «наносят вред водным ресурсам, другим птицам, прибрежной растительности».

Подробнее: Ульяновская прокуратура ответила на инициативу об охоте на собак и кошек

После скандала, который дошёл до Госдумы, отреагировал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заявив, что «природу и её обитателей надо беречь, а не уничтожать». Вскоре после этого в минприроды сменился министр.