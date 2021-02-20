Веллингтон, , 07:05 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что оба инфицированных прибыли в страну из-за границы. Случаев локального распространения на территории Новой Зеландии за 19 февраля не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 51 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1994 носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Новой Зеландии началась кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Первыми прививку получили медработники новозеландского города Окленда. Отмечалось, что для вакцинации используется американский препарат от компании Pfizer.

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