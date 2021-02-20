Вашингтон, , 06:59 — REGNUM В штате Алабама (США) 19 февраля во время учебного полёта разбился учебно-тренировочный сверхзвуковой самолёт ВВС США Т-38. Об этом сообщает телеканал ABC.

Самолёт, который использовался для полётов на авиабазе, расположенной в соседнем штате Миссисипи, упал неподалёку от аэропорта в штате Алабама. Оба находившихся в самолёте пилота погибли.

В настоящее время военные начали расследование причин катастрофы.

Двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолёт Northrop T-38 Talon поступил на вооружение учебных военно-воздушных подразделений ВВС США в 1961 году. Он также является основным учебным самолётом NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) на грузовой автомобиль упал одномоторный самолёт.

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