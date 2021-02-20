Пекин, , 06:55 — REGNUM Бывший замминистра культуры и туризма Китая Ли Цзиньчжао был арестован по подозрению во взяточничестве, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Согласно заявлению Верховной народной прокуратуры, Национальная надзорная комиссия КНР завершила расследование по дело Ли и передало его органам прокуратуры.

Ли был из исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых им должностей в связи с серьезными нарушениями партийной дисциплины и законов страны. Подробности его дела пока не разглашаются.