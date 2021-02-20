Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Мировому сообществу придётся принять дополнительные меры для борьбы с глобальным потеплением, иначе произойдёт климатическая катастрофа, заявил 19 февраля спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри на виртуальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, заключённого в 2016 году Парижского соглашения по климату будет недостаточно, чтобы предотвратить повышение температуры на планете.

«Даже если все страны выполнят свои обязательства, температура на планете все равно повысится более чем на три градуса. Это будет иметь катастрофические последствия», — сказал американский спикер.

Керри добавил, что поиски решений по этой проблеме продолжатся совместными усилиями США и европейских партнёров.

Примечательно, что Соединённые Штаты в 2020 году вышли из соглашения, объяснив это необходимостью сохранить рабочие места в стране, а затем вернулись, назвав изменение климата одним из приоритетов внутренней и внешней политики.

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