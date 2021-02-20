Пекин, , 06:51 — REGNUM Комедия о путешествиях во времени «Привет, мама», продолжает лидировать в китайском кинопрокате, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Фильм «Привет, мама», собрал 322 млн юаней (около $50 млн) за 19 февраля, в то время как «Детектив из Чайнатауна-3» расположился на втором месте, завершил прокатный день с 111 млн юаней сборов по всей стране, сообщили в информационной сети киноданных Китая.

Третье место в чарте дневных сборов Поднебесной занял фэнтези-триллер «Зимняя одиссея», выручка которого достигла 44 млн юаней, что существенно ниже сборов двойки лидеров.