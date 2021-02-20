Канберра, , 06:44 — REGNUM Переговоры с правительством Австралии возобновила американская компания Facebook, которая ранее ограничила часть функций в своей социальной сети в этой стране. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, 20 февраля сообщает сайт 7News.

Он считает, что корпорация намерена наладить отношения с Канберрой и урегулировать разногласия по поводу работы соцсети на территории государства.

Моррисон добавил, что принял извинения вице-президента Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймона Милнера по поводу блокировки страниц государственных и общественных организаций Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Facebook заблокировал в своей соцсети новостные публикации австрийских СМИ. Причиной этому послужили планы властей Австралии принять закон, предписывающий IT-компаниям платить изданиям за новостной контент.

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