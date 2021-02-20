Якутск, , 07:12 — REGNUM Кандидат на выборы мэра Якутска Евгения Григорьева от «Единой России» не воспринимается как самостоятельная фигура, а лишь как ставленник руководства Якутии и бывшего мэра столицы республики, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Евгений Григорьев был заместителем экс-мэра Сарданы Авксентьевой, после её ухода — и. о. главы Якутска. Бывший мэр его активно рекламирует, везде за собой таскает, люди видят, и многим это не нравится — понимают, что он не самостоятельная фигура, а ставленник руководства Якутии и как-то внезапно быстро ставшей сторонницей «Единой России» Сарданы Авксентьевой. Его знают только в связке с ней.

Похоже на него работает пиар-команда, работавшая на выборах Авксентьевой — какой-то привет из 90-х, когда был выезд Бориса Ельцина на троллейбусе, Григорьев уже проехался на автобусе, такой же популистский ход был и у Сарданы Владимировны с распродажей дорогих автомобилей мэрии и попыткой пересадить чиновников на дешёвые машины, как у Бориса Немцова в период его премьерства.

В целом, административный ресурс будет работать на Григорьева, праймериз он уже выиграл, старается себя позиционировать как действующий мэр и пытается на этом фоне выглядеть более выигрышно. Не знаю, как у него всё получится, потому что человек не широко известный в политической сфере», — резюмировал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, у заявившегося в кандидаты на выборы мэра Якутска Виталия Обедина есть шанс победить, считает политолог Данилов.